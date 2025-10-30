Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se vienen las vacaciones para el plantel de Colón y Medrán ya tiene un plan para el regreso

Con todavía mucho por resolverse hasta las elecciones, el plantel de Colón se prepara para las vacaciones. ¿Cómo y cuándo será la vuelta al trabajo?

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2025 · 15:39hs
Se vienen las vacaciones para el plantel de Colón y Medrán ya tiene un plan para el regreso

UNO Santa Fe | José Busiemi

El plantel de Colón se prepara para cerrar este ciclo decepcionante este viernes por la mañana en el predio 4 de Junio, cuando se lleve a cabo la última práctica y luego dar lugar a las vacaciones. Todo de manera liviano, sin apremios ni competencia hasta febrero del año que viene. Lógico, esperando cobrar los dos meses de deuda.

Según lo dispuesto por Ezequiel Medrán, el grupo tendrá vacaciones hasta el lunes 24 de noviembre, cuando se retomarán los entrenamientos de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el entrenador ya dejó delineado un plan con diferencias según cada caso.

El plan de Medrán para la vuelta al trabajo en Colón

Los jóvenes que venían alternando con la reserva, junto a aquellos que tienen contrato vigente hasta 2026, deberán presentarse una semana antes, el 17 de noviembre. La intención del DT es adelantar trabajos específicos y continuar con su planificación, más allá de la incertidumbre institucional que genera la espera por las elecciones y la definición sobre su continuidad.

Medrán piensa a futuro, pese a no tener garantizada su continuidad en Colón.

Medrán muestra confianza en su proyecto y, pese a no tener garantizado su futuro, elige anticiparse para no perder tiempo en la puesta a punto del plantel. El resto de los jugadores, que en algunos quizás ya no se presenten, tendrán hasta el 24 de noviembre.

Así, el técnico sabalero deja todo organizado antes del receso, con la mira puesta en sostener la base y potenciar a los juveniles, mientras aguarda definiciones que marcarán el rumbo del próximo año.

