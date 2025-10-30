Se puso en marcha el cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal, donde dos elencos mantendrán la categoría. En dos cierres realmente parejos, Colón (SJ) superó a El Quillá en suplementario mientras que CUST A se anotó un éxito a domicilio frente a Regatas (SF).
Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos
Se puso en marcha el cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal, donde dos elencos mantendrán la categoría
Por Ovación
30 de octubre 2025 · 14:32hs
CUADRANGULAR REPECHAJE DEL PREFEDERAL - FECHA 1
Miércoles 29 de octubre
Colón (SJ) 76 (Juan Bertero 17) - El Quillá 74 (68) (Luciano De Simone 21)
Regatas (SF) 55 (Agustín Sorba 14) - CUST A 56 (Guido Baldani 16)
FECHA 2 - Miércoles 5 de noviembre
21.30 CUST A vs. Colón (SJ)
21.30 El Quillá vs. Regatas (SF)