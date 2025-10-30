Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Se puso en marcha el cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal, donde dos elencos mantendrán la categoría

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2025 · 14:32hs
Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Se puso en marcha el cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal, donde dos elencos mantendrán la categoría. En dos cierres realmente parejos, Colón (SJ) superó a El Quillá en suplementario mientras que CUST A se anotó un éxito a domicilio frente a Regatas (SF).

CUADRANGULAR REPECHAJE DEL PREFEDERAL - FECHA 1

Miércoles 29 de octubre

Colón (SJ) 76 (Juan Bertero 17) - El Quillá 74 (68) (Luciano De Simone 21)

Regatas (SF) 55 (Agustín Sorba 14) - CUST A 56 (Guido Baldani 16)

FECHA 2 - Miércoles 5 de noviembre

21.30 CUST A vs. Colón (SJ)

21.30 El Quillá vs. Regatas (SF)

Prefederal CUST A Colón (SJ)
