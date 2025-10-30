Unión hizo importantes avances para cerrar el tema Levinton y levantar el embargo

Quedan detalles para que Unión resuelva el reclamo de Sergio Levinton y así levantar el embargo en sus cuentas. Un dolor de cabeza que llevó varias semanas

En las próximas horas podría llegar una noticia esperada en Unión . Solo restan detalles para que el club resuelva el reclamo del representante Sergio Levinton y se concrete el levantamiento del embargo que pesaba sobre las cuentas oficiales. Algo que deparó en muchos problemas financieros.

Según pudo saber unosantafe, en las últimas horas se registraron avances administrativos significativos para cerrar la firma de los documentos que sellarán el acuerdo. Levinton reclamaba el 50% del pase de Ignacio Malcorra por su transferencia a Tijuana de México y obtuvo un fallo favorable de la justicia.

• LEER MÁS: Unión y la fórmula que conoce de memoria pensando en el partido ante Newell's

Pese a que la dirigencia apeló la resolución, el escenario era casi siendo irreversible, por lo que el caso quedó en manos de los abogados para encontrar una salida consensuada. Finalmente, se habría alcanzado un convenio de pagos aceptado por ambas partes, lo que allanaría el camino para que el club pueda volver a disponer de sus fondos en cuestión de horas.

Luis Spahn Unión, con todo listo para levantar el embargo. UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión soluciona un reclamo que, al principio, se negaba a pagar

El embargo generó serios inconvenientes en la operatoria diaria, que incluso pudo complicar el cumplimiento de compromisos salariales con los empleados. Por eso, resolver este conflicto era una prioridad en la agenda dirigencial.

• LEER MÁS: Colazo: "Cambiamos la mentalidad en Unión y ahora vamos por algo más importante"

Después de semanas de tensión y fuego cruzado, todo parece encaminarse a un cierre positivo. En Unión esperan que haya humo blanco en las próximas horas y dejar atrás un capítulo que trajo más de un dolor de cabeza.