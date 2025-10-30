Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

En una serie con tres victorias visitantes, Alianza de Santo Tomé superó este miércoles por la noche en el gimnasio Roque Otrino a Colón por 54 a 44, selló la serie 2-1 y completó el cupo de semifinalistas del segundo certamen Promocional de la temporada.
30 de octubre 2025 · 14:25hs
El elenco santotomesino, en su primera experiencia en el certamen, enfrentará a Kimberley, mientras que Atlético Arroyo Leyes y Unión y Progreso animarán la otra llave.
TORNEO PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 3
Miércoles 29 de octubre
Colón (SF) 44 (Nicolás González 14) - Alianza (ST) 54 (Rodrigo Almada 20)
RECLASIFICACIÓN - FECHA 2
Central Rincón 63 (Nazareno Mendieta 22) - Polideportivo Recreo 59 (Alejo Morenate 24)
SEMIFINALES - JUEGO 1 - Domingo 2 de noviembre
20.00 Kimberley vs. Alianza (Santo Tomé)
20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Unión y Progreso