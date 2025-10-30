Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Alianza de Santo Tomé superó en el Roque Otrino a Colón, selló la serie 2-1 y completó el cupo de semifinalistas del segundo certamen Promocional del año

En una serie con tres victorias visitantes, Alianza de Santo Tomé superó este miércoles por la noche en el gimnasio Roque Otrino a Colón por 54 a 44, selló la serie 2-1 y completó el cupo de semifinalistas del segundo certamen Promocional de la temporada.