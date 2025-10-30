Con la cuarta victoria en el certamen del juvenil elenco de Santa Rosa comenzó a jugarse la fecha 18 del Torneo Oficial en el nivel A2. Este jueves se completará la programación donde sobresale el duelo entre Colón y Alumni, a disputarse en el Roque Otrino.
Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2
Con la cuarta victoria en el certamen del juvenil elenco de Santa Rosa comenzó a jugarse la fecha 18 del Torneo Oficial en el nivel A2
Por Ovación
30 de octubre 2025 · 14:35hs
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 18
Miércoles 29 de octubre
CUST B 66 (Nicolás Nessier 17) - Santa Rosa 73 (Leandro Sasia 19)
Jueves 30 de octubre
21.30 Macabi vs. República del Oeste
21.30 Colón (SF) vs. Alumni (LP)
21.30 Almagro B vs. Centenario
22.00 UNL vs. Kimberley (en cancha de República del Oeste)
Libre: Regatas Coronda
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda y Alumni 28 (12-4); Colón 27 (12-3); República del Oeste 26 (11-4); Almagro B 26 (10-6); Macabi 24 (8-8); Kimberley 22 (7-8); CUST B 21 (5-11); Santa Rosa 20 (4-12); UNL 19 (4-11); Centenario 15 (0-15)