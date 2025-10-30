Uno Santa Fe | Ovación | Santa Rosa

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Con la cuarta victoria en el certamen del juvenil elenco de Santa Rosa comenzó a jugarse la fecha 18 del Torneo Oficial en el nivel A2

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2025 · 14:35hs
Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Con la cuarta victoria en el certamen del juvenil elenco de Santa Rosa comenzó a jugarse la fecha 18 del Torneo Oficial en el nivel A2. Este jueves se completará la programación donde sobresale el duelo entre Colón y Alumni, a disputarse en el Roque Otrino.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 18

Miércoles 29 de octubre

CUST B 66 (Nicolás Nessier 17) - Santa Rosa 73 (Leandro Sasia 19)

Jueves 30 de octubre

21.30 Macabi vs. República del Oeste

21.30 Colón (SF) vs. Alumni (LP)

21.30 Almagro B vs. Centenario

22.00 UNL vs. Kimberley (en cancha de República del Oeste)

Libre: Regatas Coronda

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda y Alumni 28 (12-4); Colón 27 (12-3); República del Oeste 26 (11-4); Almagro B 26 (10-6); Macabi 24 (8-8); Kimberley 22 (7-8); CUST B 21 (5-11); Santa Rosa 20 (4-12); UNL 19 (4-11); Centenario 15 (0-15)

Santa Rosa Oficial Colón
Noticias relacionadas
Messi habló sobre el retiro de Alba y Busquets.

El lamento de Messi por el retiro de Jordi Alba y Busquets

Gustavo Costas se mostró dolido por la eliminación de Racing.

Gustavo Costas, dolido tras la derrota de Racing: "Defraudé a mi gente"

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana.

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Lo último

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Último Momento
Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe: de los 51 municipios y comunas adheridas 24 presentan déficit

Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe: de los 51 municipios y comunas adheridas 24 presentan déficit

Javier Milei se reúne con gobernadores y Maximiliano Pullaro es uno de los confirmados

Javier Milei se reúne con gobernadores y Maximiliano Pullaro es uno de los confirmados

Ovación
Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros