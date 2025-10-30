Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

Con la cuarta victoria en el certamen del juvenil elenco de Santa Rosa comenzó a jugarse la fecha 18 del Torneo Oficial en el nivel A2

Con la cuarta victoria en el certamen del juvenil elenco de Santa Rosa comenzó a jugarse la fecha 18 del Torneo Oficial en el nivel A2. Este jueves se completará la programación donde sobresale el duelo entre Colón y Alumni, a disputarse en el Roque Otrino.