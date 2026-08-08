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El perfil de Jorge Messi: padre, empresario y máximo apoyo del astro del fútbol mundial

Jorge Messi murió este sábado en Rosario, a los 68 años. Estaba internado en un centro de salud privado de Rosario debido a una enfermedad

8 de agosto 2026 · 21:22hs
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Lionel Messi y su papá Jorge.

Lionel Messi y su papá Jorge.

El mundo del fútbol está de luto tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El empresario tenía 68 años y hace casi dos meses había trascendido que tenía problemas de salud, aunque sus allegados mantuvieron bajo reserva los detalles del caso. Esta última internación que derivó en su muerte duró unas dos semanas.

Jorge fue el representante de su hijo durante casi toda su carrera deportiva y una figura inseparable en el largo camino que lo llevó a la Lepra, Barcelona y París Saint-Germain (PSG) antes de instalarse en Norteamérica.

A diferencia de lo que ocurrió en torneos anteriores de la selección argentina, el exempleado siderúrgico no fue a ver los partidos del Mundial 2026 y rápidamente se supo que estaba enfermo y bajo tratamiento en el país.

Quién era Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nació el 24 de abril de 1958 y formó su familia en Rosario. Fue comerciante y se casó con Celia María Cuccittini, madre de los cuatro hijos que tuvieron y criaron en la zona sur de la ciudad.

El padre de Leo trabajó en Acindar, una planta siderúrgica de Villa Constitución, a unos 40 kilómetros de la Cuna de la Bandera. Su vida dio un giro drástico cuando la Pulga tenía 13 años. En ese momento lo llevó a Barcelona para hacer su primera prueba en busca de que el niño cumpliera el sueño de convertirse en un jugador profesional.

El acuerdo formal con el club catalán se firmó el 14 de diciembre de 2000. En ese momento, la promesa futbolística se mudó a Europa y construyó su segundo hogar, donde muchos años más tarde se agrandó la familia a partir del matrimonio con Antonela Roccuzzo.

En ese trayecto, Jorge siempre estuvo al lado de la Pulga, tanto a la hora de las grandes decisiones a nivel profesional como en su rol de papá.

También siguió al pie del cañón el desarrollo de otros proyectos deportivos como el del Leones FC. De hecho, a fines marzo pasado fue a ver el partido del equipo con Central Córdoba en el estadio Gabina Sosa, donde estuvo acompañado por su hijo Matías y su sobrino Tomás.

Messi muerte padre Hospital
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