La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

El club aún no se comunicó con los representantes legales de Medrán. Mientras tanto, Colón podría pedir un permiso para que Delfino pueda dirigir.

La situación del cuerpo técnico sigue sin resolverse. La salida de Medrán en Colón permanece sin definiciones debido a que el club todavía no mantuvo contacto con sus abogados para avanzar con la rescisión. Mientras tanto, Iván Delfino, quien ya firmó su contrato, espera una autorización provisoria para asumir oficialmente la conducción del equipo desde el banco.

Pese a que la decisión de cambiar de entrenador ya fue tomada, la desvinculación de Medrán aún no quedó formalizada. Hasta el momento, la dirigencia no inició las conversaciones con los representantes legales del entrenador para resolver los aspectos contractuales pendientes.

Esta demora impide cerrar definitivamente el proceso administrativo y genera incertidumbre sobre la habilitación del nuevo cuerpo técnico.

Delfino ya firmó y aguarda la autorización

Mientras se resuelve la situación de Medrán, Iván Delfino ya estampó la firma de su contrato y se encuentra trabajando de cara a los próximos compromisos del equipo.

De no resolverse, como medida transitoria, el club tendría que pedir un permiso provisorio para que el entrenador pueda dirigir oficialmente mientras se completa la rescisión del vínculo anterior. De esta manera, por dos fechas podría dirigir a Colón y luego ya debería tener resuelto los problemas contractuales. La expectativa es que el trámite se resuelva en los próximos días para normalizar la situación del banco de suplentes.