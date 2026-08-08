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River no reacciona: perdió ante Tigre y alcanzó las seis derrotas consecutivas en una crisis sin final

El Millonario cayó 1-0 en Victoria por un gol de Ignacio Russo y profundizó su peor racha. El equipo del Eduardo Coudet sigue sin respuestas.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 19:16hs
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River no reacciona: perdió ante Tigre y alcanzó las seis derrotas consecutivas en una crisis sin final

River volvió a perder y la crisis se profundizó. El Millonario cayó 1-0 ante Tigre en Victoria y alcanzó las seis derrotas consecutivas, una racha inédita en su historia. Ignacio Russo marcó el único gol del partido después de aprovechar un error de Aníbal Moreno. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a mostrar falencias y se retiró nuevamente sin respuestas.

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Un error que volvió a condenar a River

El partido comenzó con River intentando asumir el protagonismo, aunque sin conseguir transformar la posesión en situaciones claras. Ángel Correa tuvo participación en el ataque y fue protagonista de una de las jugadas más discutidas de la tarde, cuando el Millonario reclamó un penal que finalmente fue revisado por el VAR y desestimado por el árbitro Andrés Gariano.

La primera parte también dejó una noticia negativa para River: Gonzalo Martínez debió abandonar el campo de juego apenas iniciado el encuentro por una lesión. Su salida modificó los planes de Gallardo y le quitó una alternativa ofensiva a un equipo que nuevamente tuvo dificultades para generar peligro.

Tigre, mientras tanto, sostuvo el orden y esperó su oportunidad. El conjunto de Victoria no necesitó demasiadas ocasiones para ponerse en ventaja y encontró el partido que buscaba: cerrado, disputado y con River obligado a tomar la iniciativa.

La diferencia llegó a los 32 minutos del complemento. Aníbal Moreno perdió la pelota en una salida y el error fue aprovechado por Ignacio Russo, quien definió para marcar el 1-0 y desatar la alegría del público local.

Seis derrotas y cada vez más dudas

Después del gol, River intentó reaccionar y adelantó sus líneas. Gallardo movió el banco con los ingresos de Rafael Santos Borré y Lautaro Pereyra, pero los cambios tampoco alcanzaron para modificar la historia.

El Millonario tuvo algunos intentos aislados, aunque Tigre defendió con firmeza y consiguió sostener la ventaja hasta el final. Joaquín Laso y Alan Barrionuevo fueron importantes para contener los avances visitantes, mientras Felipe Zenobio respondió cuando River logró acercarse.

El resultado confirmó un momento crítico para el equipo de Núñez. La derrota ante Tigre significó la sexta caída consecutiva, una racha que profundiza las dudas alrededor del funcionamiento del equipo y que aumenta la presión sobre Gallardo.

River volvió a quedarse sin respuestas en un partido en el que necesitaba reaccionar. La falta de contundencia ofensiva, los errores individuales y la dificultad para sostener el control durante los momentos decisivos volvieron a aparecer.

Ahora, el Millonario deberá encontrar rápidamente una solución para cortar una racha que ya se transformó en histórica. La crisis dejó de ser solamente una cuestión de resultados: River necesita recuperar confianza, funcionamiento y una identidad que le permita volver a competir como pretende su historia.

River Tigre
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