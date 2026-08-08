Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

El capitán de la selección argentina llegó acompañado de su familia en un vuelo privado directo desde Miami

El avión que trajo a Lionel Messi y a su familia a Rosario aterrizó en el Aeropuerto Islas Malvinas alrededor de las 20.41 procedente de Miami. El capitán de la selección argentina llegó a la ciudad para participar de la despedida de su padre, Jorge Messi , quien falleció este sábado a la madrugada en el Sanatorio Centro de esta ciudad.

El arribo del crack rosarino, campeón mundial en Qatar 2022, motivó que muchos fans y público en general llegaran al aeropuerto en las primeras horas de la tarde para “hacerle el aguante” en este momento tan triste.

Eso hizo que las instalaciones del aeropuerto se vieran colmadas ya que también había muchos pasajeros que estaban para abordar diferentes vuelos. Messi, su mujer y sus hijos, una vez que cumplieron con todos los trámites migratorios de rigor, subieron una camioneta con vidrios oscuros y se dirigieron hacia el cementerio El Prado de Pérez, donde en ámbito de mucha intimidad se realizaba el velatorio.

El vehículo que llevaba a la familia Messi salió por la cabecera sur del aeropuerto para acceder a la ruta 9. De allí empalmó con la avenida Circunvalación para luego desembocar en la ruta nacional 33 y por allí llegar hasta el cementerio de Pérez.

El fallecimiento de Jorge Messi

Jorge Messi falleció en Rosario este sábado a la madrugada en el Sanatorio Centro. Según un comunicado emitido por las autoridades del nosocomio, el deceso del padre del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos se produjo a las 2 de la mañana.

La triste noticia se conoció luego del último entrenamiento del futbolista con Inter Miami y en la previa a la cita con Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos.

El papá de Lionel tenía 68 años y hace casi dos meses había trascendido que tenía problemas de salud, aunque sus allegados mantuvieron bajo reserva los detalles del caso.