Boca y Vélez igualaron 1-1 en Parque Patricios por el Torneo Clausura

El Xeneize igualó 1-1 ante el Fortín por el Clausura. Valdés abrió el marcador y Ascacíbar marcó el empate para un Boca que terminó mejor.

Boca y Vélez empataron 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Fortín comenzó arriba gracias a un preciso tiro libre de Diego Valdés, pero Santiago Ascacíbar volvió a aparecer para establecer la igualdad. El equipo de Parque Patricios terminó creciendo durante el complemento, aunque no logró conseguir el triunfo.

Vélez pegó primero y Boca encontró rápidamente la igualdad

El encuentro comenzó con Boca intentando asumir el protagonismo y generando peligro desde los primeros minutos. Milton Delgado tuvo la primera ocasión importante con un remate desde afuera del área que terminó estrellándose contra el palo de Tomás Marchiori.

Sin embargo, Vélez fue más efectivo y aprovechó una de sus primeras aproximaciones claras. A los 11 minutos, Diego Valdés ejecutó un tiro libre con gran precisión y consiguió superar la resistencia de Álvaro Montero para poner el 1-0.

El gol modificó el desarrollo del partido. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto ganó confianza y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Rodrigo Aliendro quedó frente al arquero de Boca, pero Leandro Paredes apareció de manera providencial para despejar la pelota sobre la línea.

Boca no bajó los brazos y continuó buscando el empate. Miguel Merentiel tuvo una oportunidad muy clara tras un córner, mientras que Leandro Paredes y Tomás Aranda también intentaron desde media distancia.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, apareció nuevamente Santiago Ascacíbar. A los 38 minutos, después de una jugada ofensiva y un rebote de Marchiori, el mediocampista aprovechó la pelota suelta y marcó el 1-1. Fue su tercer gol en el campeonato y volvió a resultar determinante para el Xeneize.

Boca terminó mejor, pero no pudo quedarse con los tres puntos

El segundo tiempo mostró a un Boca más decidido. El equipo adelantó sus líneas, tuvo mayor posesión y comenzó a instalarse cerca del área de Vélez.

Leandro Paredes tomó mayor protagonismo en la conducción y estuvo cerca de convertir con un remate que obligó a Marchiori a intervenir. Ascacíbar también volvió a probar y el arquero del Fortín respondió para mantener el empate.

Con el correr de los minutos, Boca realizó modificaciones para darle mayor peso a su ataque. Alan Velasco, Milton Giménez y Sebastián Villa ingresaron buscando cambiar el ritmo de un partido que empezaba a inclinarse hacia el lado local.

Vélez resistió los embates y trató de aprovechar los espacios que dejaba Boca al adelantarse. El líder de la Zona A tuvo algunas aproximaciones sobre el cierre, pero no consiguió encontrar nuevamente la precisión necesaria para quedarse con la victoria.

El marcador no volvió a moverse y el encuentro terminó 1-1. Vélez sumó un punto que le permite continuar en la pelea de arriba, mientras que Boca dejó una imagen positiva por su reacción y por el rendimiento mostrado durante el complemento.

El Xeneize ahora deberá mantener esa evolución en sus próximos compromisos, mientras que el Fortín buscará sostener el liderazgo y seguir siendo uno de los principales protagonistas del Torneo Clausura.