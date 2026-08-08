Colón de San Justo y La Perla deberán jugar un partido desempate

En la última fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Colón (SJ) se impuso a Las Flores 2 a 0, y La Perla a Ateneo Inmaculada 3 a 1, por lo que ambos jugarían el próximo miércoles en sede a definir.

Para conocer el campeón del Apertura Polaca Burtovoy habrá que esperar. Sucede que en la tarde de este sábado se disputó íntegramente la última fecha del certamen de Primera A en el cual Colón de San Justo y La Perla del Oeste ganaron sus respectivos compromisos ante Las Flores y Ateneo Inmaculada. Con dichos marcadores, ambos finalizaron en la primera posición de la tabla de posiciones con 52 unidades, y habrá que jugar un partido desempate para conocer al ganador del primer certamen liguista de la temporada en la categoría superior.

En las próximas horas se dará a conocer oficialmente en donde se disputará el cruce entre La Perla del Oeste con Colón de San Justo, pero es casi un hecho que sería el próximo miércoles 12 de agosto por la noche en escenario que todavía no se ha definido, pero se habla con mucha insistencia que podría ser el estadio 15 de abril del Club Atlético Unión.

En el estadio el Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste se impuso por 3 a 1 a Ateneo Inmaculada bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. Los goles para el equipo local conducido por Andrés Formento fueron conseguidos por Fernando "Cuqui" Márquez, Natanael Acosta y Mauro Romero, mientras que para el Colegial había abierto el marcador José Leconte de penal. Por su parte, en el estadio Alberto Garau, Colón de San Justo superó a Las Flores II por 2 a 0 bajo el arbitraje de Gastón Freyre y los dos goles convertidos por Maximiliano Osurak.

El Conquistador consiguió imponerse ante Las Flores y buscará adueñarse del Polaca Burtovoy. gentileza Facu Rean

En Recreo Sur se dio un partido realmente muy dinámico, bien jugado, con un alto ritmo. Empezó mejor el elenco visitante, teniendo las mejores aproximaciones, principalmente con Vicario, por el sector derecho, a quien le terminaron haciendo penal tras haber dejado un hombre en el camino, luego otro lo choca y allí el árbitro no dudó nunca en determinar la pena máxima para que pueda Leconte abrir el marcador. Pero después, La Perla mostró porque tiene el presente que tiene, con mucha actitud, entrega y compromiso, se paró en campo rival, tuvo el empate, le anularon un gol por una situación ilícita, pero después llegó el gol del Märquez para poner el 1 a 1. En el complemento siguió siendo entretenido, con varias aproximaciones, pero con La Perla que fue superior y consiguió marcar dos goles, uno por intermedio de Natanael Acosta, y sobre el final llegó la acción de Mauro Romero, quien había jugado un gran partido.

-Resultados fecha 21, con Colón (SJ) y La Perla empatados como líderes

La Perla del Oeste 3- Ateneo Inmaculada 1

Las Flores II 0- Colón de San Justo

Academia Cabrera 0-Juventud Unida de Candioti 0

Ciclón Norte de Cayastá 2 - Deportivo Santa Rosa 1

Universidad del Litoral 1- Sanjustino 3

Independiente 0-Unión de Santa Fe 0

Nobleza 2-La Salle Jobson 0

Ciclón Racing 3-Sportivo Guadalupe 3

Newell´s 0- El Quillá 0

Gimnasia y Esgrima 0- Colón de Santa Fe 0

Cosmos 3- Nacional 1

-Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 52; Sanjustino 45, Sportivo Guadalupe 40, La Salle Jobson 34, Juventud Unida 30; Cosmos, Ciclón Racing y Colón 28; Independiente, El Quillá y Unión 25; Nobleza de Recreo, Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 24, Nacional 21, Academia Cabrera 20; Las Flores II, Universidad y Newell´s 19, Deportivo Santa Rosa 8.

Es importante destacar que quedan pendientes de disputar tres encuentros válidos por la vigésima jornada del certamen: Colón de Santa Fe con Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosario con Deportivo Nobleza de Recreo y Sportivo Guadalupe con Newell´s de barrio Roma.