Los Pumas perdieron por 17-10 ante Sudáfrica en Vélez

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas, que mostró un gran nivel juego, fue derrotado por los Springboks, quienes trabajaron con paciencia para imponer sus condiciones en Buenos Aires.

Los Pumas cayeron por 17-10 ante Sudáfrica en un disputado encuentro en el Estadio José Amalfitani, en el marco del 40° aniversario del primer partido del seleccionado nacional en la casa de Vélez Sarsfield. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegaba al choque ante los Springboks con la premisa de mejorar su desempeño tras la primera etapa del Nations Championship —victoria ante Gales y derrotas frente a Escocia e Inglaterra— y con un importante recambio en el plantel, que presentaba diez jugadores sin caps con el seleccionado. Los bicampeones del mundo, en tanto, arribaban a Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del certamen: 45-21 ante Inglaterra, 42-28 frente a Escocia y 43-0 contra Gales.

El partido de este sábado también marcó el debut con la camiseta de Los Pumas de cuatro jugadores. Francisco Moreno, surgido en Universitario de Tucumán; Juan Penoucos, formado en Club de Remo de Azul y actualmente en Belgrano Athletic; Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo y actual jugador del Stade Français de París; y Leonel Oviedo, surgido en Córdoba Athletic y con presente en Western Force de Australia.

En una entretenida primera mitad, en la que Los Pumas fueron superiores, el seleccionado nacional comenzó mejor y aprovechó una infracción defensiva de los Springboks para abrir el marcador. El cordobés Santiago Carreras fue el encargado de convertir el penal y poner el 3-0 para Argentina. La reacción de los bicampeones del mundo no se hizo esperar y, a los cinco minutos, el apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu igualó el partido con otro penal.

A pesar del empate, el seleccionado argentino mantuvo su plan de juego y, sin desesperarse, volvió a hacerse fuerte en el scrum. A partir de esa formación, Los Pumas generaron el espacio necesario para que Benjamín Grondona se escapara sin oposición y apoyara el primer try del partido, a los ocho minutos.

A partir de entonces, el encuentro entró en una etapa de mayor presión sudafricana. Los Springboks intentaron adelantar sus líneas, pero la defensa albiceleste respondió con solidez y organización. Ante la dificultad para encontrar espacios, Feinberg-Mngomezulu buscó descontar con un drop, aunque el palo le negó la posibilidad de sumar promediando la primera etapa.

Los bicampeones del mundo intensificaron su presión y, a los 24 minutos, quedaron a centímetros de apoyar su primer try. Sin embargo, la defensa argentina volvió a resistir y logró desactivar el avance sudafricano. Cuando parecía que Los Pumas llegarían al descanso con ventaja, a un minuto del final, los Springboks encontraron espacios por el sector derecho. Una rápida combinación ofensiva le permitió a Edwill van der Merwe ingresar al ingoal y marcar el try del empate, que luego fue convertido por Feinberg-Mngomezulu. De esta manera, la primera etapa llegó a su final con el marcador igualado 10-10.

En el complemento, Los Pumas arrancaron más agresivos y rápidamente comenzaron a ejercer presión sobre el ingoal sudafricano. Los dirigidos por Felipe Contepomi estuvieron cerca de volver a ponerse en ventaja a los cinco minutos, pero el palo le negó un nuevo penal a Santiago Carreras.

Durante los siguientes diez minutos, el partido entró en una fase en la que ambos equipos tuvieron oportunidades para desnivelar, aunque las defensas se mostraron más efectivas y lograron neutralizar los avances. A pesar de la férrea defensa de Los Pumas, Sudáfrica logró imponer condiciones y llegó al try de la mano de Gerhard Steenekamp. Sin embargo, el árbitro Christophe Ridley anuló el tanto tras la revisión del TMO.

En un duelo desgastante tanto en lo mental como en lo físico, ambos equipos comenzaron a mover el banco en busca de variantes para afrontar el tramo final del encuentro, tanto en defensa como en ataque. A pesar de la garra y la concentración de Los Pumas, el equipo sudafricano volvió a explotar una de sus principales armas, el scrum, y a los 22 minutos llegó nuevamente al try, esta vez de la mano de su octavo, Cameron Hanekom. Con el partido 17-10, Los Pumas fueron en busca del empate, pero el equipo dirigido por Rassie Erasmus se mostró firme y bloqueó todos los caminos hacia su ingoal.

Con el tiempo cumplido, Los Pumas fueron al line en busca del try que les permitiera igualar el partido. Sin embargo, la defensa sudafricana logró desactivar el avance en el último momento, luego de una entrega fallida hacia Matías Moroni, quien quedó a centímetros del ingoal. Sin tiempo para más, el seleccionado argentino cayó por 17-10 ante los Springboks, en el Estadio José Amalfitani, en su regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Los Pumas volverán a la acción el sábado 29 de agosto de 2026, a partir de las 16 horas, cuando se midan ante Australia en el primero de los dos encuentros de la serie, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.