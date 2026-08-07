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La estrategia de Madelón que le dio resultado a Unión para vencer a Lanús

Madelón apostó por un partido intenso y largo. Una estrategia basada en desgastar a Lanús. El plan fue clave para que Unión lograra una victoria importante.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 15:23hs
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Unión sumó una victoria clave para afianzarse en el Torneo Clausura.

Unión sumó una victoria clave para afianzarse en el Torneo Clausura.

Unión logró una victoria clave ante Lanús y detrás del resultado hubo una planificación especial de Leonardo Madelón. El entrenador diseñó un partido desde lo físico, buscando mantener la intensidad, alargar los tiempos del juego y aprovechar el desgaste de un rival que llegaba con varios encuentros acumulados durante las últimas semanas.

El plan que preparó Unión para quedarse con los tres puntos

Desde el cuerpo técnico analizaron que Lanús podía sentir el esfuerzo por la cantidad de partidos disputados en poco tiempo. Por eso, la idea fue plantear un duelo largo, con mucha presión y concentración, esperando que el paso de los minutos favoreciera al conjunto santafesino.

La propuesta buscó que Unión no perdiera intensidad y que sus futbolistas mantuvieran el ritmo hasta el final. La entrega colectiva fue uno de los puntos más importantes para llevar adelante el planteo diseñado por el entrenador.

La intensidad, una de las claves del triunfo

El equipo tatengue logró imponerse en diferentes momentos del partido gracias a la presión y al esfuerzo de sus jugadores. Madelón valoró especialmente la capacidad del plantel para sostener la exigencia y ejecutar una idea que había sido trabajada durante la semana.

La victoria ante Lanús significó un paso importante para un Unión que continúa en crecimiento y busca consolidar una identidad dentro del Torneo Clausura. Ahora, el desafío será mantener esa intensidad en los próximos encuentros.

Unión Leonardo Madelón estrategia Lanús
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