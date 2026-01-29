El picante mensaje de Verón tras el pasillo de Boca a Estudiantes

La Brujita ironizó en redes luego del reconocimiento del Xeneize al Pincha y dejó una frase filosa que muchos leyeron como un nuevo cruce con Pablo Toviggino.

Juan Sebastián Verón volvió a decir presente fuera de la cancha y, fiel a su estilo frontal, eligió las redes sociales para dejar un mensaje picante tras el pasillo que Boca Juniors le realizó a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO. El gesto deportivo del Xeneize, luego de la conquista de los últimos títulos del Pincha, fue el disparador de una publicación que encendió la polémica.

Además del triunfo por 2 a 1 en La Plata , el presidente e ídolo albirrojo compartió en su cuenta de Instagram el video del reconocimiento que realizó Boca, acompañado por una frase cargada de ironía: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro” , escribió Verón, con los tapones de punta.

image

Para muchos, el posteo fue un palito directo a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, quien semanas atrás había cuestionado públicamente a Estudiantes por no realizar un pasillo similar a Rosario Central en Arroyito.

El trasfondo del cruce con Toviggino

A fines de 2025, el dirigente santiagueño había anticipado el pasillo que debía realizar el Pincha y lanzó mensajes provocadores dirigidos a la Brujita, apelando al cumplimiento del reglamento y al rol de la Asociación del Fútbol Argentino como ente rector. Sin nombrarlo, Verón dejó en claro que no olvida los cruces y volvió a marcar la cancha en un partido que, esta vez, se jugó en el terreno de las redes sociales.

Lejos de los micrófonos, Juan Sebastián Verón se muestra cada vez más activo en el mundo digital, donde suele responder con frases punzantes y gestos simbólicos. En el UNO, Estudiantes celebró con fútbol; en Instagram, la Brujita volvió a ser protagonista con un posteo que promete nuevos capítulos en una rivalidad que ya salió del césped.