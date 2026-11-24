Lejos de ser un espectáculo artificial producto del reglamento de motores, la lluvia de sobrepasos en Nevada tuvo una explicación física, aerodinámica y de manejo puro

Cuando las estadísticas marcan 352 adelantamientos y 35 cambios de liderazgo en apenas 50 vueltas, la reacción automática de muchos es mirar con desconfianza. No faltaron quienes quisieron meter al Gran Premio de Las Vegas en la misma bolsa que aquellas carreras "yoyó" de principios de 2026, apuntando directo al reglamento de motores como único responsable. Sin embargo, quedarse con esa lectura es pasar por alto lo que realmente pasó en el asfalto de Nevada.

Los motivos de los muchos adelantamientos

El verdadero motor de semejante estadística fue el rebufo, el remolque, "la chupada", la succión o como quieran llamarle. Las unidades de potencia influyeron, claro, pero no trabajaron de manera aislada. A diferencia de Monza, el trazado callejero de Las Vegas carece de curvas de alta velocidad capaces de estirar diferencias entre los autos más rápidos y los que vienen detrás. Encima, tiene tan pocas curvas en general que los pilotos casi no encontraban puntos de frenada suficientes para recargar sus baterías.

Como resultado, los monoplazas pasaron largos tramos funcionando únicamente con la potencia del motor de combustión. Eso generó mayor resistencia aerodinámica en relación con la potencia disponible, abrió un hueco mucho más grande en el aire para el auto que venía pegado atrás y mantuvo a todo el pelotón compacto, sin que el tren se cortara jamás. La gestión de energía contó, sí, pero como una herramienta más dentro de la estrategia y no como la función decisiva.

A esa ecuación se sumó el comportamiento de los neumáticos. Sin una degradación que obligara a levantar el pie, producto de los 12 °C de temperatura ambiente, los pilotos pudieron acelerar a fondo de principio a fin y seguirse de cerca en cada sector lento, sosteniéndose permanentemente dentro de la zona de succión.

Ahí radica la diferencia de fondo con las carreras "yoyó" del arranque de la temporada. En aquel entonces, los sobrepasos se producían casi por inercia del despliegue eléctrico en una recta, se devolvían en la siguiente y a los pocos giros el clasificador se congelaba. Era un intercambio artificial que no construía ninguna lucha en pista genuina.

En Las Vegas, en cambio, los 352 sobrepasos y los 35 cambios en la punta sostuvieron la tensión durante las 50 vueltas, dejaron a varios candidatos con chances reales de triunfo y se resolvieron, ante todo, por el arte de correr rueda a rueda. Puede gustar más o menos este formato de carrera en pelotón, pero los números de Nevada respondieron a una competencia mucho más auténtica de lo que sugiere esa etiqueta de principios de año.