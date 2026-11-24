La tradicional competencia de juego reducido se disputará el próximo sábado 28 y domingo 29 de noviembre en Paraná, y contará con la participación de la Unión Santafesina de Rugby

Santa Fe integrará la zona 2 en el Seven de la República que se jugará en Paraná.

Se confirmó el fixture del torneo Seven de la República de rugby, que se llevará a cabo en Paraná el próximo sábado 28 y domingo 29 de noviembre. La 42° edición del torneo masculino y la 10° edición del femenino se disputarán en las canchas de El Plumazo del club Estudiantes y en el anexo La Tortuguita del Paraná Rowing Club. La Unión Santafesina integrará la Zona 2 junto a los combinados de Oeste de Buenos Aires, Cuyo, y el local, la Unión Entrerriana de Rugby.

La ciudad de Paraná volverá a ser el escenario del Seven de la República, que en su edición 2026, será nuevamente una de las competencias más importantes del rugby argentino y el cierre de su agenda. El seleccionado de Nordeste es el campeón defensor de la rama masculina e integrará la Zona 1 junto a los seleccionados de Tucumán, Salta y Paraguay.

La Unión Entrerriana de Rugby (UER) dio a conocer los detalles de ambos torneos. El seleccionado masculino de Santa Fe competirá en la Zona 2 junto a la Unión de Rugby de Cuyo que son jugadores de la provincia de Mendoza, el local Entre Ríos y Oeste de Buenos Aires.

El debut de la escuadra conducida por Maximiliano Bertholt está previsto para el sábado 28 a las 11.20, en cancha 2, frente a la Unión de Rugby de Cuyo. Tras el break del mediodía, a las 17.20, en la cancha principal del CAE, se medirá con los anfitriones de la Unión Entrerriana de Rugby y posteriormente, en cancha 2, a las 19.40, lo hará frente a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

En el caso de la Unión Entrerriana, el debut será en el Plumazo ante Oeste a las 11:20, seguido de un encuentro contra Santa Fe a las 17:20 y cerrará la fase de grupos a las 19:40 contra Cuyo. El otro representante litoraleño, la Unión de Rugby de Rosario integrará la Zona 3 junto a los elencos de Córdoba, Alto Valle y Santiago del Estero.

La Zona 1 estará integrada por el campeón defensor Nordeste, conformado por jugadores chaqueños y correntinos, Tucumán, Salta y Paraguay, y la Zona 4 la conforman Buenos Aires, Mar del Plata, San Juan y Uruguay. En el Ascenso, en la Zona 5, competirán Misiones, Sur, Jujuy, Tierra del Fuego y Lagos del Sur, mientras que la Zona 6 la integran Austral, Andina, Chubut, Formosa y Entre Ríos B.

En la rama femenina, que tiene como campeón defensor a Buenos Aires, los grupos fueron divididos de la siguiente manera: Zona 1: Buenos Aires, Nordeste, Entre Ríos y Cuyo; Zona 2: Tucumán, Córdoba, Alto Valle y Misiones. Y las chicas en Zona Ascenso tendrán las siguientes zonas: Zona 3: Andina, Austral, Sur y Jujuy; Zona 4: Mar del Plata, Oeste, Tierra del Fuego y Formosa.

Después de haber sido referente nacional en materia de rugby femenino, la Unión Santafesina brilla por su ausencia. El único elenco litoraleño será Entre Ríos. La selección de Entre Ríos jugará su primer partido el sábado 28 en El Plumazo ante Nordeste a las 10, seguido de un encuentro contra Buenos Aires a las 16 y cerrará la fase de grupos a las 18:20 contra Cuyo.

Seven de la República 2026

-Zona 2: Entre Ríos, Cuyo, Santa Fe y Oeste de Buenos Aires.

-Sábado 28/11: 11.20 vs. Cuyo (Mendoza) en cancha 2.

-Sábado 28/11: 17.20 vs. Entre Ríos en cancha 1.

-Sábado 28/11: 19.40 vs. Oeste de Buenos Aires en cancha 2.