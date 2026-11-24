El nivel del Paraná descendió a 5,79 metros en el puerto local, mientras que el Salado también registró una baja en Recreo. La Municipalidad continúa con los operativos de asistencia, el mantenimiento de las defensas y la ampliación de los centros de evacuados.

El río Paraná acumula 48 horas consecutivas de bajante en el puerto de Santa Fe . Según los registros de Prefectura Naval Argentina, a las 9 de este martes 24 de noviembre alcanzó los 5,79 metros , un centímetro menos que la medición de las 6 de la mañana.

En paralelo, el río Salado también registró un descenso . De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, en la estación de Recreo marcó 2,86 metros , cinco centímetros menos que el lunes.

Mientras los niveles de ambos cursos de agua muestran una tendencia descendente, la Municipalidad de Santa Fe mantiene los operativos de asistencia a las familias afectadas por la crecida. Durante la jornada del lunes no se registraron nuevos ingresos a los Centros de Asistencia Integral, por lo que continúan alojadas 298 personas, entre adultos y menores.

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Crecida del Paraná: cuántas personas permanecen evacuadas en Santa Fe

Según el último relevamiento municipal, en los dos Centros de Asistencia Integral habilitados en la ciudad permanecen alojadas 298 personas, pertenecientes a 90 familias.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde hay 268 personas: 161 mayores y 107 menores, correspondientes a 79 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur permanecen alojadas 30 personas: 19 mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.

De esta manera, el total de personas asistidas se mantiene sin modificaciones respecto de la jornada anterior, con 180 adultos y 118 menores.

Asistencia y acompañamiento a las familias afectadas

La Municipalidad sostiene los dispositivos de atención en los centros de evacuados mediante un trabajo articulado de las áreas de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

Durante el lunes, el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde recibió a un grupo de voluntarios que ofreció un servicio gratuito de peluquería para las personas alojadas en el predio.

Además, durante el fin de semana se realizaron actividades recreativas para niños y niñas, mientras continúan los controles sanitarios, el acompañamiento educativo y la atención de los animales de las familias evacuadas.

Por otra parte, el municipio mantiene la asistencia a vecinos de la Vuelta del Paraguayo y otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas, mediante la entrega de provisiones y elementos de primera necesidad.

centro de asistencia en Colastiné Sur

Hay 298 personas alojadas en dos centros de asistencia integral. gentileza

Amplían la capacidad de los centros de evacuados

Ante la posibilidad de nuevos traslados, continúan las tareas para ampliar la capacidad de alojamiento de los Centros de Asistencia Integral.

En Alto Verde avanza la construcción de nuevos módulos habitacionales a cargo de la organización TECHO, mientras que en Colastiné Sur prosigue el armado de otras unidades para reforzar la capacidad de respuesta.

En paralelo, se acondiciona el terreno destinado al Centro de Asistencia Integral Nº 3, con trabajos de nivelación y preparación de los servicios de energía eléctrica y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA).

En una primera etapa, está prevista la construcción de 40 módulos habitacionales de TECHO en ese nuevo espacio.

Continúan los trabajos en las defensas y estaciones de bombeo

El municipio también mantiene el monitoreo y mantenimiento del sistema de protección hídrica, con especial atención en los sectores de la Costa donde se detectaron filtraciones de agua por los elevados niveles de los ríos.

En La Guardia y Colastiné Sur, los equipos municipales supervisan el escurrimiento del agua a través de cunetas y canales hacia las estaciones de bombeo. Según el reporte oficial, los sistemas funcionan correctamente y se realizan tareas para controlar los niveles de agua.

En Colastiné Sur, los trabajos de bombeo se desarrollan diariamente para mantener bajos los niveles de agua y reducir el riesgo de ingreso a las viviendas. También se distribuyen arena y bolsas entre los vecinos de los sectores más bajos para acondicionar los accesos a sus domicilios.

En la bajada Distéfano, por su parte, continúa el acopio de bolsas de arena para reforzar la defensa durante la semana. Los trabajos se concentrarán debajo del puente aliviador Nº 4 de la Ruta Nacional 168 y en las inmediaciones de la estación de bombeo ES-01.

Además, este lunes se instaló una bomba de agua en la Manzana 7 de Alto Verde, con el objetivo de reducir el nivel de agua acumulada en el reservorio del sector.

Las recomendaciones para los vecinos de la Costa

Ante la situación hídrica, la Municipalidad solicitó a los vecinos circular con precaución por las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.