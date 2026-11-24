La Policía de Investigaciones encontró a la mujer con lesiones visibles en el rostro dentro de una vivienda vinculada a la pareja. El hombre había denunciado que desconocía su paradero. La víctima y sus tres hijos recibieron asistencia y el sospechoso quedó detenido

Un hombre fue aprehendido este lunes en la ciudad de Santa Fe , investigado como presunto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones contra su pareja . El procedimiento se inició a partir de una denuncia que el propio sospechoso había realizado para informar que desconocía el paradero de la mujer.

La intervención estuvo a cargo de pesquisas de la División Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I , quienes realizaron tareas de constatación y verificación en distintos inmuebles vinculados a la pareja. Durante uno de los procedimientos, encontraron a la mujer dentro de una vivienda con lesiones visibles en el rostro .

La investigación

Las actuaciones comenzaron a partir de la denuncia presentada por un hombre, quien manifestó desconocer el paradero de su pareja. Según indicó, ambos habían mantenido una discusión durante la jornada del domingo.

A partir de esa información, los investigadores de la PDI realizaron distintas diligencias y se dirigieron a un domicilio vinculado a ambos. Allí encontraron a la mujer y constataron que presentaba lesiones visibles en el rostro, por lo que dieron intervención a las autoridades judiciales.

Los pesquisas informaron lo ocurrido a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, quien ordenó la aprehensión del hombre que había realizado la denuncia.

Asistencia a la mujer y sus hijos

Tras el procedimiento, la mujer y sus tres hijos menores de edad fueron trasladados para recibir una revisión médica.

Además, intervino personal especializado de la PDI y del Área de Género, que brindó asistencia a la mujer y llevó adelante las diligencias correspondientes para abordar la situación.

La investigación judicial

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que a su vez informó a la fiscal Urquiza.

La funcionaria judicial dispuso que el aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física y quedara debidamente identificado.

Por razones de competencia y jurisdicción, también ordenó que el hombre y las actuaciones fueran remitidos a la Estación Sur, donde continúa la investigación.

La atribución delictiva provisoria es por privación ilegítima de la libertad y lesiones.