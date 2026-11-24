En el natatorio de Parque Roca en Buenos Aires, el unionista Ian Furlán logró ganar en 100 y 200 libre con récord de campeonato. Unión fue campeón mixto por equipos en cadetes 1

Ian Furlán de Unión se quedó con el oro en 100 y 200 libre, con récord de campeonato.

Organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y con la realización de la Federación de Natación de Buenos Aires (FENABA) se realizó el Campeonato de la República de Cadetes, en el Parque Roca, en Buenos Aires, con grandes actuaciones, podios y excelentes resultados. La actuación de Ian Furlán fue impresionante, ya que ganó en los 50, 100, 200 y 400 Libres con récord de campeonato en los 100 y 200. En los 200 mariposa se impuso Tizziano Zarza, mientras que Martina Jovellano fue bronce en 50, 100 y 200 espalda, y Camila Rucci, ocupó el tercer lugar del podio en 800 libre. La delegación unionista fue campeona de la República con puntaje mixto por equipos en cadetes 1.

La Federación Santafesina de Natación (FESANA) tuvo una destacada participación en Buenos Aires, ya que hubo representantes de Regatas de Santa Fe, Libertad de San Jerónimo Norte, Lawn Tenis Club Esperancino, Reconquista Tenis Club y Unión de Santa Fe que fue el que obtuvo una gran cantidad de podios obtenidos en pruebas individuales y en los relevos, que reflejan el crecimiento de la natación formativa de la institución.

En los 100 metros libre, en cadete 1, Ian Furlán de Unión se quedó con el primer lugar del podio en varones con una marca de 53.91, mientras que Jeremías Deltín de Las Toscas, en representación del Reconquista Tenis Club, finalizó octavo. En damas, Elena Alcober de Unión fue undécimo, y María de los Milagros Vega de la entidad rojiblanca en el puesto dieciséis. En cadetes 2, la cuarta posición fue para Emma Maciel de Libertad de San Jerónimo Norte.

En la prueba de 800 libre, cadete 1, Felicitas Jacquiers de Libertad de San Jerónimo Norte ocupó la segunda posición con un registro de 9.29.75, mientras que Jana Ubait de Unión fue cuarta. En la novena colocación quedó María de los Milagros Vega de Unión, habiendo la rosarina de Regatas, Elena San Martín en el primer lugar con 9.23.69. En cadetes 2, Camila Rucci de Unión se posicionó tercera con 9.26.45.

Unión de Santa Fe fue campeón de la República con puntaje mixto por equipos cadetes 1.

En los 50 pecho, cadete 1, en varones, Joaquín Von Oertel de Regatas de Santa Fe finalizó decimotercero, y en mujeres, Aitana Sales Rubio de la entidad lagunera ocupó la duodécima posición. En cadetes 2, en mujeres, Valentina Bieler de Libertad de San Jerónimo Norte ocupó el puesto trece y Gaia Pedrozo del Lawn Tenis Club Esperancino lo hizo en la decimo cuarta colocación.

En los 400 metros libres, cadete 1, Ian Furlán de Unión se quedó con la medalla de oro con una marca de 4.15.25, mientras que Guillermo Denis Morales de San Francisco fue segundo. En mujeres, Felicitas Jacquier de San Jerónimo Norte se ubicó cuarta. En cadetes 2, en mujeres, Camila Rucci de Unión finalizó cuarta. En 50 mariposa, Tizziano Zarza de Unión quedó cuarto, y Martina Jovellano de la entidad Tatengue quedó décima.

En la prueba de 50 libre, Ian Furlán sumó otra medalla de oro en cadete 1 con una marca de 25.03, y Armelli Morales de San Francisco fue tercero. En los 400 combinado individual, en cadete 1, Tizziano Zarza de Unión fue segundo con 4.57.52, y en mujeres, Janna Ubait quedó quinta.

En los 22 mariposa, Tizziano Zarza de Unión fue primero en cadetes 1 con un registro 2.14.71, y en mujeres, la unionista Melany Tacca terminó cuarta y Martina Sánchez Vega en la quinta colocación. En los 100 espalda, Martina Jovellano de Unión fue tercera en cadetes 1 con 1.08.99, y Joaquín Von Oertel de Regatas finalizó undécimo en cadetes 1.

La delegación de Unión con Diego Garbarino tuvo un excelente desempeño en Capital Federal.

Más resultados en Parque Roca

En el tercer día de competencias, en cadete 1, Ian Furlán refrendó su gran presente, ya que el nadador unionista ocupó el primer lugar en 200 libre con una marca de 1.58.96 en varones, mientras que en mujeres, Felicitas Jacquier de Libertad de San Jerónimo Norte se subió al segundo lugar del podio.

En la prueba de 200 combinado individual, Ian Furlán de Unión quedó tercero en cadete 1 con una marca de 2.20.21, y Joaquín Von Oertel de Regatas se ubicó séptimo. En los 100 mariposa, en cadete 1, Tizziano Zarza de Unión resultó quinto, y Melany Tacca, quinta. En los 200 espalda, Tizziano se llevó el tercer puesto, y Martina Jovellano, ambos de Unión, ocupó la misma ubicación en damas.

En la prueba de 4x100 combinado, el equipo mixto de Unión de Santa Fe, integrado por Martina Jovellano, Tizziano Zarza, Janna Ubait e Ian Furlán ocupó la primera posición con 4.29.76. En los 4x100 libre relevo combinado mixto, Unión fue primero con una marca de 4.01.15, y una formación integrada por Elena Alcober, Ian Furlán, Melany Tacca y Tizziano Zarza.