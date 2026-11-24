Los escritos privados de Jorge Bergoglio fueron recopilados en un libro por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. Allí aparecen relatos de experiencias sobrenaturales y una crisis espiritual que atravesó durante dos años.

El papa Francisco aseguró haber tenido visiones del Diablo y del Infierno durante distintos momentos de su vida, según surge de sus diarios privados, en los que también dejó constancia de una profunda crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022. Las revelaciones forman parte de un libro elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández , uno de los colaboradores más cercanos de Jorge Mario Bergoglio.

El volumen recupera fragmentos de los escritos personales del pontífice, que abarcan más de tres décadas: desde diciembre de 1992, cuando se desempeñaba como obispo auxiliar de Buenos Aires, hasta el 18 de agosto de 2024, durante sus últimos años al frente de la Iglesia católica.

En esas páginas, Francisco registró experiencias religiosas, preocupaciones personales, autocríticas y reflexiones sobre el ejercicio del poder. También describió encuentros sobrenaturales y expresó sus temores frente a la posibilidad de caer en la tentación de manipular a otras personas.

Una de las últimas imágenes del papa Francisco con vida.

Las tres veces que Francisco dijo haber visto al Diablo

Uno de los pasajes más impactantes de los diarios corresponde a los relatos en los que Francisco aseguró haber visto al Diablo en tres oportunidades. Dos de esas experiencias habrían ocurrido durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires y la tercera, ya como papa, en una reunión con funcionarios del Vaticano.

Según publicó CNN, en una anotación del 24 de enero de 2021, el pontífice recordó uno de esos episodios y describió la impresión que le provocó aquella experiencia. "No puedo olvidar el potente tono ronco de su voz", escribió. Luego agregó: "El Señor me concedió la oportunidad de abandonar aquella reunión, y así me liberó".

Otro de los registros, fechado el 7 de junio de 2018, contiene una descripción todavía más inquietante. "Anoche vi la entrada al infierno. Me asomé un poco y me aterrorizó", anotó Francisco.

En ese mismo escrito contó que recurrió a la oración para protegerse de aquella experiencia: "Tomé el rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda".

Los diarios también recuperan un episodio anterior, cuando creyó distinguir al Diablo desde la ventanilla de un automóvil. En esa oportunidad describió sus ojos como amenazantes y seductores. En otra ocasión, durante una misa en una capilla carmelita, volvió a experimentar una sensación similar.

La crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022

Fernández explicó que Francisco atravesó entre 2021 y 2022 uno de los períodos más difíciles de su vida espiritual. El propio pontífice vinculó aquella etapa con las responsabilidades de su cargo, las tensiones internas en el Vaticano y las decisiones que debía tomar como máxima autoridad de la Iglesia católica.

"Todo se mezclaba con problemas de gobernanza, presión en cuanto a las decisiones que había que tomar, aridez y desolación", escribió en una anotación de diciembre de 2022.

La preocupación por el poder y el modo de ejercer su autoridad también ocupó un lugar importante en sus reflexiones. El argentino manifestó su rechazo a convertirse en una persona que utilizara a los demás de acuerdo con sus propios intereses.

En 2023, durante una reunión, otro obispo le preguntó por qué no había reprendido a un funcionario del Vaticano que hablaba públicamente en su contra. Según reconstruyó Fernández, Francisco respondió que sentía que Dios no quería que se transformara en una especie de titiritero, capaz de manipular a las personas según su conveniencia.

El cardenal sostuvo que el pontífice identificaba aquel período como una de las pruebas más difíciles de su vida y que sentía estar en una lucha permanente contra la seducción demoníaca.

El arrepentimiento de Francisco por su actuación durante la crisis de Chile

Los escritos también recuperan uno de los episodios más controvertidos del pontificado de Francisco: su visita a Chile en 2018 y la reacción inicial frente a las denuncias de abuso sexual y encubrimiento que involucraban a un obispo chileno.

En aquel momento, el Papa fue duramente cuestionado por su postura frente a las acusaciones. Tiempo después, pidió disculpas, convocó a los obispos chilenos a Roma y recibió la renuncia de todos ellos.

En una anotación de 2021, Bergoglio volvió sobre lo ocurrido y dejó constancia de su arrepentimiento. "Devastado por la situación en Chile", escribió. Luego reconoció: "Me costó mucho aceptar lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave".

El libro incluye reflexiones sobre poder, arrepentimientos por la crisis de Chile y apreciaciones sobre figuras de la Iglesia gentileza

Qué pensaba Francisco sobre León XIV y otros referentes de la Iglesia

El libro también incluye apreciaciones personales del fallecido pontífice sobre distintas figuras de la Iglesia católica. Entre ellas aparece Robert Prevost, elegido sucesor de Francisco en mayo de 2025 y actual papa León XIV.

En sus anotaciones, Bergoglio lo había definido como "un gran pastor, un misionero generoso y un hombre intachable".

También dedicó palabras de reconocimiento al cardenal guineano Robert Sarah, de quien destacó su "sensibilidad espiritual refinada". Sobre el alemán Gerhard Müller, uno de sus críticos, escribió: "Parece agresivo, pero es un buen hombre".

Cómo es el libro que reúne los diarios privados del papa Francisco

La publicación tiene 160 páginas y no reproduce la totalidad de los escritos originales. Fernández seleccionó fragmentos, los organizó por temas y agregó comentarios para contextualizar las experiencias relatadas por Bergoglio.

Según explicó el cardenal, el objetivo fue preservar la intimidad de terceras personas y, al mismo tiempo, mostrar una faceta más personal del pontífice, alejada de sus intervenciones públicas y de las responsabilidades institucionales.

Tras la muerte del papa Francisco, el 21 de abril de 2025, a los 88 años, Fernández temió que aquellos documentos terminaran olvidados. Finalmente, obtuvo la autorización de León XIV para publicar los extractos.

La difusión de estos escritos constituye una aparición excepcional de material personal de un pontífice después de su fallecimiento. El antecedente más cercano mencionado en la publicación es el de Juan XXIII, muerto en 1963.

De esta manera, los diarios permiten conocer aspectos menos difundidos de la vida de Jorge Mario Bergoglio: sus dudas, sus temores, sus conflictos espirituales y la manera en que enfrentó las exigencias de conducir a la Iglesia católica durante más de una década.