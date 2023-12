El presidente de Huracán, dolido por la salida de Martínez

En una nota con el programa F90 de ESPN, Garzón se mostró sorprendido por el cambio de postura del entrenador en la reunión que derivó en su salida: "El último día de trabajo (antes de las vacaciones del plantel) me empezaron a llegar mensajes de todos lados que se iba a otro club. Le pregunté directamente por Boca y me dijo que no había existido ningún contacto. Uno confía... pero al otro día (por el jueves) nos encontramos con otra cosa. Nos dijo que había tenido dos llamados de Boca".

"No voy a negar que me rompe las pelotas (sic). La bronca también es porque no nos dio lugar a prever esto que pasó", reconoció el presidente del "Globo" antes de asumir "las reglas del juego" del mercado.

"El fútbol se maneja así, a veces empezamos a naturalizar algunas cosas que no deberían pasar. No estoy de acuerdo, no soy de llamar técnico que estén con trabajo en otro club. No sé quién lo llamó de Boca", aclaró sin mencionar a Juan Román Riquelme, el responsable del área en el "Xeneize".

Garzón se reservó el derecho de reclamarle al entrenador por el contrato interrumpido: "Creo que el club debería tener una compensación, pero eso es algo que tiene que analizar el Departamento de Legales".

De cara a la sucesión, el presidente adelantó que la búsqueda será "del mismo perfil ofensivo" que interpreta Martínez y aceptó que Gabriel Milito "es un fenómeno, un técnico bárbaro", aunque negó que haya existido un acercamiento.

"La Secretaría Técnica, a cargo de Daniel Vega, está trabajando y evaluando todos los perfiles. Mi tarea será negociar cuando se decida por un candidato", concluyó.