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Dibu Martínez hizo historia con Aston Villa en la derrota ante Fulham por la Premier League

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínrz llegó a los 250 partidos oficiales con los Villanos en la caída por 1-0 ante Fulham

25 de abril 2026 · 17:36hs
Dibu Martínez llegó a los 250 partidos en el arco de Aston Villa.

Dibu Martínez llegó a los 250 partidos en el arco de Aston Villa.

Emiliano Martínez hizo historia, pero con un sabor agridulce. El arquero de la Selección Argentina llegó a los 250 partidos oficiales defendiendo el arco del Aston Villa en la caída por 1-0 ante el Fulham por la 34ª jornada de la Premier League, en Craven Cottage. Las buenas intervenciones del Dibu no alcanzaron para evitar la derrota y los Villanos no pudieron asegurar su clasificación a la próxima UEFA Champions League.

El Dibu Martínez alcanzó una marca histórica

Desde su llegada a Birmingham en 2020, Martínez se convirtió en una pieza fundamental del proyecto. En sus 250 partidos, mantuvo la valla invicta en 78 oportunidades, uno de sus grandes objetivos personales. El club, que no gana la liga inglesa desde 1980, logró el cuarto puesto en 2024 y volvió a disputar la Champions después de 41 años. Esta temporada, el Dibu y los suyos buscan repetir esa hazaña. El club de Birmingham lo destacó en redes sociales: "Emi alcanzó un hito muy importante con la camiseta granate y azul esta tarde."

El partido no fue sencillo para el Aston Villa desde el arranque. La primera intervención del Dibu llegó a los seis minutos con una buena reacción ante un cabezazo del mexicano Raúl Jiménez. Antes del cierre del primer tiempo, el Fulham abrió el marcador: Martínez realizó un tapadón sobre Sasa Lukic, pero el rebote quedó en los pies de Ryan Sessegnon, quien remató de primera para el 1-0.

En el complemento, el local tuvo el 2-0, pero el árbitro lo anuló. Joachim Andersen conectó de cabeza en soledad en el segundo palo, pero la jugada fue invalidada porque Sander Berge tomó levemente al Dibu en el área chica. El réferi Michael Oliver consideró falta y dejó el marcador en 1-0. Los Villanos, con un Unai Emery visiblemente enojado que realizó cuatro cambios a los 74 minutos, no encontraron la llave para revertir el resultado.

Embed - CON EL DIBU EN EL ARCO, LOS VILLANOS CAYERON EN CRAVEN COTTAGE | Fulham 1-0 Aston Villa | RESUMEN

Con esta derrota, el Aston Villa quedó estancado en el cuarto lugar con 58 puntos, igualado con el Manchester United. Además, quedó expuesto ante el Liverpool, que con 55 unidades puede superarlo por diferencia de goles si gana ante el Crystal Palace. Sin embargo, la clasificación a la Champions no corre peligro inmediato: le saca ocho puntos al Brighton, que es sexto con 50.

El calendario que le queda a los Villanos es exigente. El jueves 30 de abril recibirá al Nottingham Forest en las semifinales de la Europa League, con la vuelta el 7 de mayo en Birmingham. En el medio deberá recibir al Tottenham. Y cerrará la Premier League visitando al Burnley, recibiendo al Liverpool y viajando al Etihad Stadium para enfrentar al Manchester City.

Dibu Martínez Aston Villa Premier League
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