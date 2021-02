El rugby volverá con un scrum simulado que genera polémica

La medida fue establecida para todas las divisiones, desde los menores de 15 años hasta la división de mayores, y será adoptada en los partidos locales amistosos que se jueguen antes del reinicio de la actividad y en los campeonatos oficiales.

Según detalló la página A Pleno Rugby, antes de introducir la pelota se deberán lograr los tres tiempos indicados para el enganche; los jugadores deberán estar en posición de empuje y el scrum deberá estar estable.

Durante la introducción, ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico para mantener una postura correcta pero no habrá empuje, y el equipo que introduce la pelota debe hookearla. "En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con un free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción", señalaron. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. La pelota deberá jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cincos segundos y no habrá reseteos de scrum.

Las modificaciones de la UAR en el reglamento sobre el scrum no fueron bien recibidas por parte del ambiente de rugby. Francisco Ferronato, primera línea y capitán de Belgrano, declaró al sitio especializado: “Estoy sorprendido, no lo puedo creer. Me parece una decisión errónea, cercana al papelón”, expresó.

"Entiendo que no es por Covid-19. Y si es por seguridad, obvio que el scrum implica un riesgo pero como tantas otras situaciones de nuestro deporte: un tackle ofensivo, un contraruck, intentar detener un maul que avanza o disputar una pelota arriba. Hay miles de situaciones que implican un riesgo, y sin embargo solo el scrum es víctima”, agregó Ferronato, forward de Belgrano y médico, especialista en anatomía patológica en el hospital Pirovano de Coghlan.

El pilar tucumano Roberto Tejerizo, exPuma, escribió "una vergüenza" en el mismo posteo de la nota de Ferronato que condena al cambio de regla en el scrum. "En cuanto a los cambios que salieron, me parecen ridículos. Hay un error de concepto, entiendo que hace un año no competimos, pero no creo que la forma de llegar a un scrum seguro sea formando menos scrums", consideró Facundo Aguirre, pilar izquierdo de CUBA.

"El rugby sin scrum es otro deporte. Ojalá la UAR revea esta decisión, se asesore con los que saben y lleguen a una conclusión lógica", manifestó Aguirre.

Otro rugbier tucumano, Gabriel Ascarate, que juega en la franquicia paraguaya Olimpia Lions, publicó en su cuenta de Twitter: "¿En serio quieren hacer volver el rugby sin scrum?? No dejan de sorprender lamentablemente".

"No se puede desmerecer el enorme laburo que viene realizando la comisión de Rugby Seguro, pero en Tucumán no coincidimos con muchas de estas cosas. Nadie nos consulta nada. Viene a sobre cerrado, y eso no es bueno", opinó Héctor Corbalán Costilla, presidente de la Unión Tucumana de Rugby.

Fuera del campo de juego, los protocolos sanitarios que impondrá la UAR no permitirán a los equipos utilizar los vestuarios. Los jugadores deberían llegar al club cambiados y retirarse del mismo una vez concluido el partido. Además, no se permitiría el acceso al público para presenciar los partidos ni habrá terceros tiempos.