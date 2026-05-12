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Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke, figura de Memphis Grizzlies

El mundo de la NBA quedó sacudido tras confirmarse la muerte de Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, a los 29 años

12 de mayo 2026 · 17:34hs
Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke, figura de Memphis Grizzlies

El mundo de la NBA quedó sacudido este martes tras confirmarse la muerte de Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, a los 29 años. La noticia fue comunicada por la propia franquicia, que expresó su profundo dolor por la pérdida de uno de sus referentes más queridos dentro y fuera de la cancha.

Clarke, nacido en Vancouver y elegido en el puesto 21 del Draft 2019, desarrolló toda su carrera profesional en Memphis, donde rápidamente se convirtió en una pieza clave del joven núcleo competitivo del equipo. Durante sus siete temporadas en la liga, fue reconocido por su intensidad, capacidad atlética y compromiso comunitario.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de su fallecimiento, mientras múltiples figuras de la NBA, compañeros y dirigentes expresaron mensajes de pesar. La repentina muerte de Clarke deja una profunda huella en Memphis y en toda la comunidad del básquet internacional.

NBA Memphis Brandon Clarke
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