Qué será del futuro de Madelón en Unión tras la eliminación en el Apertura

El entrenador tatengue dejó abierta la puerta a una posible pausa luego de la eliminación en el Torneo Apertura frente a Belgrano.

La derrota de Unión frente a Belgrano por 2-0 en el Gigante de Alberdi no solo significó el final del sueño en el Torneo Apertura. También abrió un interrogante importante pensando en lo que viene: la continuidad de Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Unión transita entre la decepción por lo que no fue y la tranquilidad por lo hecho

El entrenador rojiblanco, que en abril había terminado su vínculo contractual de un año y siguió en funciones por una extensión automática hasta la finalización de la competencia, evitó confirmar su permanencia y dejó un mensaje que sonó a pausa y reflexión.

“El balance de este año es bueno. En capitalización de jugadores y por cómo jugamos”, expresó Madelón tras el partido en Córdoba. Y agregó: “El año de fútbol me gustó mucho. Jugamos bien en todas las canchas. Hay que ver... Tengo ganas de parar y descansar unos días”.

Un mensaje con tono de cierre en Unión

El DT no ocultó el desgaste acumulado de un semestre intenso y dejó frases que alimentaron las dudas sobre su continuidad.

“Ahora quiero descansar un poco porque venimos sin parar. Viví un proceso muy feliz y me sobran motivos para estar satisfecho”, sostuvo.

Las declaraciones llegaron en un contexto especial. Madelón asumió en un momento delicado del club y terminó conduciendo a Unión a los playoffs del Apertura, donde eliminó a Independiente Rivadavia en Mendoza antes de caer ante Belgrano en cuartos de final.

Más allá de la eliminación, puertas adentro valoran la recuperación futbolística del equipo y la consolidación de varios jugadores jóvenes y de patrimonio para el club.

Los números de Madelón en Unión 2026

En lo que va del 2026, Unión disputó tres competencias bajo el mando de Madelón y mostró una campaña irregular en cuanto a resultados, aunque con pasajes de muy buen funcionamiento.

Torneo Apertura

* Partidos: 16

* Ganados: 5

* Empatados: 6

* Perdidos: 5

Playoffs Torneo Apertura

* Partidos: 2

* Ganados: 1

* Perdidos: 1

Copa Argentina

* Partidos: 1

* Ganados: 1

Un Clausura con altibajos, pero también con señales positivas

En el segundo semestre de 2025, Madelón había logrado levantar el rendimiento del equipo en el Torneo Clausura, donde Unión consiguió triunfos resonantes como el 4-0 ante Instituto en Córdoba, el 3-2 frente a Racing en Avellaneda y el 3-1 contra Gimnasia en La Plata.

Leonardo Madelon Prensa Unión

También mostró solidez en varios encuentros importantes, aunque le costó sostener regularidad como local. En esa competencia, el Tatengue terminó quedando eliminado en octavos de final frente a Gimnasia de La Plata.

Torneo Clausura 2025

* Partidos: 16

* Ganados: 5

* Empatados: 6

* Perdidos: 5

En la Copa Sudamericana, Unión no logró superar la fase de grupos y apenas consiguió un empate y dos derrotas en los últimos encuentros disputados.

Copa Sudamericana 2025

* Partidos: 3

* Ganados: 0

* Empatados: 1

* Perdidos: 2

Mientras que en Copa Argentina, el equipo había mostrado una mejor imagen, eliminando a Rosario Central antes de caer en un partidazo frente a River.

Copa Argentina 2025

* Partidos: 2 (ambos por penales)

* Ganados: 1

* Perdidos: 1

Días decisivos en Unión

Ahora será tiempo de reuniones y definiciones. Madelón dejó en claro que necesita descansar y analizar el futuro, mientras la dirigencia también deberá evaluar los pasos a seguir de cara al próximo semestre.

LEER MÁS: La racha positiva que Unión cortó en la derrota frente a Belgrano

Por lo pronto, el DT se fue de Córdoba dejando una sensación ambigua: satisfacción por el proceso futbolístico, pero sin confirmar si continuará al frente del equipo.