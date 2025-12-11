El senado provincial distinguió a deportistas de Santa Fe

Rubén Rézola, Alan Crenz y Martín Carrizo, fueron algunos de los deportistas del departamento La Capital que fueron reconocidos en el hall de la legislatura provincial.

El Senado provincial distinguió a más de 30 deportistas del departamento La Capital.

La Cámara de Senadores reconoció a deportistas del departamento La Capital por su sobresaliente dedicación, compromiso y excelencia. El acto se desarrolló en el hall de la Legislatura y fue encabezado por el senador Julio Garibaldi, impulsor de una iniciativa legislativa que posibilitó la actividad.

En la oportunidad, estuvieron presentes los atletas distinguidos, acompañados por familiares y allegados. Asimismo, participaron la presidente de la Cámara de Diputados, Clara García; los diputados Mariano Cuvertino y Gisel Mahmud; el subssecretario de deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, y autoridades de entidades deportivas de toda la región.

Un merecido reconocimiento a deportistas locales

Al hacer uso de la palabra, el senador Garibaldi afirmó que el acto significa “poner en valor el sacrificio que hay detrás de cada actividad deportiva”. Asimismo, resaltó que “Santa Fe va a ser anfitriona de los Juegos Suramericanos 2026” y por lo tanto “tres ciudades de nuestra provincia van a recibir deportistas de primer nivel internacional”.

Finalmente, al dirigirse a los homenajeados, subrayó: “Hoy estamos dándole un agradecimiento, más que un premio. Es decirles gracias porque con su ejemplo contagian a más niños y niñas a que se sumen a lo más lindo que tenemos como sociedad, que es el deporte”.

image El palista y olímpico del Club Náutico El Quillá, Rubén Rézola, fue uno de los distinguidos.

Por su parte, la presidente de la Cámara Baja, Clara García, coincidió en que los deportistas presentes en la ceremonia “son un ejemplo y merecen nuestra admiración”. Por ello consideró que “esta entrega de premios tiene que ser una iniciativa definitiva de acá en adelante”.

Finalmente, Carlos Marzo sostuvo: “Toda la gente que está acá está por su pasión, que es la que los lleva a sostener el sacrificio que demanda una práctica deportiva”.

Luego de las palabras protocolares se realizó la entrega de las distinciones correspondientes. En ese sentido, fueron premiados cinco representantes de la ciudad de Santo Tomé:

Indira Pampiglioni: taekwondista, campeona argentina e integrante del Seleccionado Nacional, viene de participar en el Mundial de Croacia.

César Busca: joven taekwondista, pertenece al Club Alianza. Viene de consagrarse Campeón del Mundo por equipo en Croacia representando a nuestro país.

image El boxeador del Club Atlético Colón, Alan el Rusito Crenz, recibió su distinción en la legislatura.

Adriana Perino: ciclista Master, record mundial en 200 metros de velocidad pura desde 2023 logrado en Aguas Calientes, México, Campeona del Mundo en Roubaix, Francia por segunda vez.

Alan Crenz: boxeador, obtuvo este año su victoria en Arabia Saudita por el torneo Boxing Grand Prix de la CMB, es Campeón mundial juvenil superligero de la Organización Mundial de Boxeo.

Nicolás Ardana: ciclismo, Campeón Nacional 2024, este año es Campeón Argentino en categoría Ciclismo de Pista entre los 5 mejores del país.

Además, dos oriundos de Monte Vera y uno de Candioti:

Charly Johnson: Atletismo, integrante de la Selección Argentina y múltiple campeón Nacional. Participó en distintos torneos internacionales preparándose para los Juegos ODESUR 2026.

Marcelo Singuene: Presidente de la Asociación Civil de Deporte Adaptado, profesor de educación física, realiza atletismo adaptado a chicos de distintas localidades con problemas de discapacidad.

image El representante de Monte Vera, Charly Johnson, tiene la mejor marca en los 3.000 con obstáculos.

Fernando Gubinelli: Atletismo y lanzamiento de jabalina, actual récord de la Provincia en Categoría Federados. Campeón Sudamericano Máster en Santiago de Chile 2025.

También pasaron diferentes deportistas representantes de la ciudad de Santa Fe:

Rubén Rézola: palista de nivel Internacional. Participó en los juegos Olímpicos Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020, Fue embajador de los juegos JADAR y hoy embajador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Lautaro Córdoba: nadador paraolímpico pertenece al Seleccionado Nacional, participó en el Open Internacional en el Parque Roca, obteniendo el récord Nacional, en los juegos Juveniles Panamericanos en Bogotá.

Mateo Freyre: waterpolista y entrenador de las inferiores del Club Regatas, participa en el Seleccionado Nacional Argentino, obtuvo la medalla de Plata SUDAMERICANA 2024 en Colombia.

Horacio Scotta: Campeón argentino de MMA, entrena a jóvenes que compiten en toda la provincia, posee su propio gimnasio, entre sus alumnos tiene campeones provinciales en distintas categorías.

image El nadador santafesino Martín Carrizo, consiguió hacer podio en la Maratón Santa Fe-Coronda 2025.

Triana Beloso: acróbata aérea, obtuvo el 1° puesto en el Open Litoral Pole Championship 2025, finalista en World Pole Champ que se disputa el 7 de diciembre en Buenos Aires.

Lautaro Corthey: tenista SEMIPROFESIONAL de proyección internacional, participando en el circuito europeo, y en nuestra región representando a la Provincia. Termina el año con un

balance positivo proyectando en el 2026 la participación en el doble de torneos de los que participo este año.

Marcelo Fasioli: motonáutica. Está clasificado segundo en el Raid de las Américas con posibilidades de ganar el título. Preparándose para competir el año próximo en Brasil y México.

Miguel Lemos: arquero de la Selección Nacional de futbolistas amputados, participó en los últimos campeonatos Sudamericano y Mundiales como el de Turquía. Toda una historia de vida, lucha y deseos de progreso.

Laura Cervera: instructora de esgrima, de distintos clubes de la región, como Club Regatas y en Paraná Club. Ganó 16 torneos provinciales y 11 subcampeonatos.

Romina Fernández: atleta de Crossfit, representa al equipo Q21 y al Fortress Group. Representó a la Argentina en los Crossfit Games con su equipo Q21 en Estados Unidos, donde tuvieron una destacada actuación.

Mateo Insaurralde: Parkur. Participa en el seleccionado nacional de Parkur, con varias competencias internacionales representando a nuestro país y provincia.

Nora Janda: Hándbol. Representante de la Asociación Santafesina de Hándbol, es jugadora, entrenadora. Coordina el Seleccionado Menores de Santa Fe, viene de participar en el Campeonato Argentino de Selecciones Menores.

Joaquín Quinteros Ariño: Sup. Único santafesino convocado al equipo Nacional de Sup. Participó en el Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard en El Salvador.

Roberto Lasso: Taekwondista con más de 30 años de trayectoria, está preparándose en el 2026 para recibir el 9° DAN, último status en su deporte Otorgado por Unified Taekwondo Grand Masters.

Adriel Sánchez: básquet adaptado, participa en el seleccionado Nacional de Básquet, viene de lograr el Subcampeonato de los juegos Parapanamericanos en Chile. Logró el campeonato en los juegos JADAR 2025.

Francisco Carreras: canotaje, representa al Club Náutico Azopardo. Campeón provincial en Categoría menores 430 y subcampeón provincial en K1 Olímpico, participando del Campeonato Argentino de Velocidad.

Xiomara Grosso: patín artístico. Compite a nivel Sudamericano en categoría individual y grupal. Con destacada actuación en Brasil 2024.

Martín Carrizo: nadador de aguas abiertas, heredero de la tradición que le dejó su padre. Este 2025 logró el tercer puesto en la Maratón Santa Fe Coronda. Integra el seleccionado Nacional.

Valentino Lunedei: Tiro con Arco, se consagró Campeón Sudamericano individual en Chile a principio de año. Segundo año consecutivo Campeón Argentino Juvenil 2025, viene de conseguir el Campeonato Nacional olímpico, participando del Seleccionado Nacional.

Destello Dance Studio: escuela de danzas y hip hop. Se consagraron campeonas en el último torneo nacional en provincia de Buenos Aires. Participan de la escuela, más de 70 niños y adolescentes. Fueron reconocidos: Aldana Belén Azzetti, Fiorella Azzetti, Isabella Villaverde, Ludmila Wernly, Luz Henriquez y Nahiara Medina.