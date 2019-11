El Súper TC2000 llega a Río Cuarto

Este fin de semana se concretará la undécima fecha de la temporada del Súper TC2000, el cual se desarrollará en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Dicho escenario volverá a recibir a la categoría tras siete años de ausencia, ya que la última visita se produjo en 2012.

Será una prueba particular, ya que contará de dos carreras, de las cuales una no entregará puntaje. La contienda tendrá carácter especial, ya que el fin de semana contará con dos carreras y al igual que en Mendoza, habrá penalizaciones por hándicap para los ocho primeros del torneo.

Las grillas se utilizarán para el ordenamiento de partida para la final del sábado, la cual no entregará puntaje tal como había quedado establecido en el reglamento.Por no ser un evento regular, la fecha no utilizará el sistema de lastre en clasificación. En tanto, los entrenamientos no estarán divididos en grupos y girarán todos los autos inscriptos.

Este sábado 23, de 9.25 a 10, será el primer entrenamiento, el segundo llegará de 12.30 a 13.05. Luego, a las 14.25, será la clasificación, y a las 14.50, la clasificación de los seis mejores.Posteriormente, a las 16.25, será la carrera a once vueltas ó un máximo de 25 minutos.

El domingo 24, a las 10.10, se concretará a doce vueltas la carrera de la Fiat Competizione, mientras que a las 11.03, lo hará la Fórmula 2.0 Renault, a diecinueve giros. La prueba principal está pautada para las 11.58, a 34 vueltas ó un máximo de 50 minutos.

El campeonato está al rojo vivo. El foco está puesto en lo que pase entre Matías Leonardo Rossi y Leonel Pernía. El integrante del Toyota Gazoo Racing es el puntero del campeonato con 155, lo sigue el tandilense con el Fluence con 150 puntos. En la tercera colocación está el santafesino Facundo Ardusso (Renault) con 117. Más atrás se ubican Julián Santero (Corolla) y Matías Milla (Fluence) con 103, Agustín Canapino (Cruze) con 81 y el entrerriano Mariano Werner con 53.

En la previa, Matías Rossi comentó sus sensaciones con vistas a la cita cordobesa. “Río Cuarto es una pista rápida y en la cual debemos funcionar muy bien en todos los sectores para lograr un buen tiempo de vuelta. Hace mucho que no corremos aquí con el Súper TC2000 así que será casi un circuito para descubrir con estos nuevos autos".

"Será una carrera con penalizaciones y en mi caso estaré retrocediendo ocho puestos luego de la Clasificación, así que lo primero será hacer un buen trabajo el sábado y luego avanzar el domingo para sumar la mayor cantidad de puntos, que nos permitan llegar bien posicionados a la definición en Neuquén”, indicó el piloto de Del Viso.