El dispositivo especial de limpieza ordenado por el intendente Juan Pablo Poletti comenzó a la 1 y finalizó a las 6 de este jueves. Cuadrillas municipales dejaron en óptimas condiciones puntos neurálgicos como Boulevard y Rivadavia, la plaza Pueyrredón y la zona del Club Unión.

Operativo relámpago en la madrugada: la Municipalidad recolectó casi cuatro toneladas de basura tras los festejos por la Selección

La Municipalidad de Santa Fe finalizó el operativo especial de limpieza dispuesto por el intendente Juan Pablo Poletti con motivo de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial. El dispositivo permitió recuperar en pocas horas las condiciones de limpieza de los sectores con mayor concentración de personas y restablecer la circulación vehicular.

Las tareas comenzaron alrededor de la 1 de la madrugada y se extendieron hasta las 6. Agentes municipales de Higiene Urbana trabajaron de manera coordinada en la zona de Boulevard Gálvez y Rivadavia, la manzana del Molino, Boulevard Gálvez entre 9 de Julio y Belgrano, además de la plaza Pueyrredón, la Plazoleta de los Canillitas (frente al Club Unión), la Estación Belgrano y Avenida Freyre.

LEER MÁS: Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Trabajos

Los trabajos de limpieza contaron con el apoyo de los equipos de Respuestas Rápidas para realizar tareas de barrido, recolección de residuos y acondicionamiento de los espacios públicos intervenidos. Como resultado del trabajo conjunto se recolectaron 3.860 kilos de residuos.

Las áreas de Control y Tránsito, junto a la Policía de la Provincia, acompañaron los operativos durante y después de los festejos.

Concluidas todas las tareas, la Municipalidad restableció la circulación vehicular y garantizó así que los espacios públicos pudieran volver a ser utilizados por los vecinos de la ciudad.