Malcorra: "Muy feliz por volver a Unión, es algo que deseaba desde hace mucho tiempo"

Luego de someterse a la revisión médica, Ignacio Malcorra se expresó sobre la vuelta al Tate después de 10 años

Este miércoles, Ignacio Malcorra se sometió a la revisión médica para luego firmar contrato y convertirse en el segundo refuerzo de Unión.

Luego de completar los estudios médicos, el mediocampista habló de manera breve con Sol Play 91.5, pero fue suficiente para expresar su alegría por el retorno al Tate luego de una década.

"Estoy feliz, muy feliz y contento por volver a Unión. Es algo que quería desde hace mucho tiempo y bueno por suerte ahora se pudo dar", fueron sus primeras palabras.

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Para luego agregar: "Con Leo (Madelón) siempre hablo y estoy contento por esta posibilidad. Yo a Leo lo quiero mucho y le debo muchas cosas y ojalá se las pueda devolver dentro de la cancha".

Ya en el final del breve diálogo Malcorra expresó: "Vuelvo en un momento muy bueno de mi carrera, me siento bien y ojalá que salga todo bien, ahora pienso en comenzar a entrenarlo más rápido posible".