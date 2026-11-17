Este jueves se iniciarán las dos llaves por los ascensos a la A1 de la temporada 2027, que tendrán epicentro en Laguna Paiva y en el Tribu Mocoretá. El streaming ASB dice presente en Alumni-Kimberley.
En el Tribu Mocoretá y Laguna Paiva arrancan las semis del Oficial A2
En el Tribu Mocoretá, Regatas será local de Macabi, y en Laguna Paiva, Alumni recibirá a Kimberley, por las semis del Torneo Oficial A2.
Por Ovación
17 de noviembre 2026 · 10:18hs
TORNEO OFICIAL A2 - SEMIFINALES - J1
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
21.30 Alumni (LP) vs. Kimberley
21.30 Regatas (SF) vs. Macabi
RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO
21.30 Regatas Coronda vs. UNL
21.30 Santa Rosa vs. Argentino (SC)
REPOSICIONAMIENTO (9° AL 11° PUESTO)
21.30 Almagro B vs. Centenario