Este viernes comenzarán las llaves en la ciudad de Esperanza y San Justo, respectivamente. También habrá reclasificación y repechaje.
Torneo Oficial Prefederal: se vienen las series semifinales
En Esperanza y San Justo se pondrán en marcha las llaves de semifinales del Torneo Oficial Prefederal. Jugarán Almagro-Gimnasia y Sanjustino-Rivadavia.
Por Ovación
17 de noviembre 2026 · 10:21hs
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - SEMIFINALES - J1
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
21.30 Almagro A vs. Gimnasia
21.30 Sanjustino vs. Rivadavia Juniors
SERIES RECLASIFICACIÓN (5° AL 8° PUESTO)
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
21.30 Banco Provincial vs. República del Oeste
A REPROGRAMACIÓN
Alma Juniors vs. Colón (SJ)
CUADRANGULAR REPECHAJE - FECHA 3
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
21.30 El Quillá vs. Unión (SF)
21.30 Colón (SF) vs. CUST A