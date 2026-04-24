En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

El medio italiano La Gazzetta dello Sport asegura que el español no rechazaría escuchar una propuesta y le sugiere a las autoridades que lo llamen antes del 22 de junio,

Italia quedó afuera del Mundial 2026 y la refundación es urgente. En ese contexto, La Gazzetta dello Sport se animó a poner en tapa el nombre que más ilusiona en el fútbol italiano: Pep Guardiola como próximo entrenador de la Azzurra.

El prestigioso diario reconoce que no hubo ningún acercamiento entre las partes, pero lanza una sugerencia directa a las autoridades: que llamen al catalán. "No hay duda de que estará encantado de escuchar", aseguró el medio, que fijó incluso una fecha para el primer movimiento.

Guardiola podría aceptar una oferta de la Selección de Italia

La propuesta de La Gazzetta tiene una base emocional y una base futbolística. Por un lado, el diario recuerda que Guardiola tiene una fuerte conexión personal con Italia: como jugador vistió las camisetas del Brescia y de la Roma, acumulando 31 partidos y tres goles en el país. Por el otro, recupera una declaración del propio técnico que abre la puerta a este escenario: "Nuestro fútbol siempre ha estado presente en su mente y corazón. No estamos seguros de la respuesta, pero emocionalmente sentimos que vale la pena intentarlo", escribió el diario.

La fecha que La Gazzetta marcó en el calendario es el 22 de junio, cuando habrá elecciones en la Federación Italiana. "El nuevo presidente federal debería priorizar una llamada para ver si estaría interesado", remarcó el medio, dejando en claro que la ventana de oportunidad es concreta pero acotada.

La eliminación de Italia ante Bosnia en el Repechaje fue el golpe definitivo para Gattuso, quien dejó el cargo después de no lograr la clasificación al Mundial. En plena refundación de la Federación, hay dirigentes que ven en Guardiola al hombre ideal para devolverle jerarquía a la Azzurra de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030. El objetivo es claro: no volver a vivir otra exclusión histórica.

El español tiene contrato con el Manchester City hasta mediados de 2027 y en varias oportunidades manifestó su intención de cumplirlo. Al mismo tiempo, no ocultó que dirigir una selección es un deseo que tiene hace tiempo: "Quiero dirigir en una selección nacional en el futuro. El Mundial, la Eurocopa o la Copa América... Quiero experimentar esas emociones", había confesado el propio Guardiola.

Si Guardiola decide dar el paso hacia el fútbol de selecciones y deja el City, según The Guardian el principal candidato para reemplazarlo sería Enzo Maresca, con conversaciones iniciales ya realizadas entre las partes. Un movimiento que, de concretarse, movería el tablero del fútbol europeo en más de un frente al mismo tiempo.