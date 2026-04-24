Unión, aún perdiendo con Vélez, puede mantenerse en zona de clasificación

La derrota de Defensa y Justicia ante Boca, le permite a Unión especular con otros resultados y aún perdiendo con Vélez seguir entre los primeros ocho

La 16ª fecha arrancó de la mejor manera para Unión y es que la goleada de Boca a Defensa y Justicia fue una gran noticia para el elenco rojiblanco.

Y es que el Halcón de Varela tenía los mismos puntos que el Tate , por lo cual, si empataba o ganaba, lo iba a superar en la tabla de la Zona A y Unión hubiese quedado 8º.

Pero la derrota de Defensa y Justicia le permite a Unión continuar 7º y aún perdiendo ante Vélez podría mantenerse en zona de clasificación.

Si el Tate pierde, podrían superarlo en la tabla San Lorenzo, Instituto y Platense, pero el Calamar y el Ciclón se enfrentarán este viernes, y alguno de los dos dejarán puntos en el camino.

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En el caso del Ciclón está 8º, tiene 19 puntos, los mismos que Unión, pero con una diferencia de gol de 0 y el Rojiblanco de +4. Por ello, con un empate o una victoria, superará al elenco conducido por Leonardo Madelón.

En tanto que Platense suma 16 unidades, pero la diferencia de gol es de -2. Así que en caso de ganarle a San Lorenzo debería hacerlo por goleada y que Unión pierda por más de un gol.

Y el otro equipo que puede superarlo es Instituto, quien tiene 17 puntos, pero visita el domingo a Newell's. El único resultado que le sirve a la Gloria para quedar arriba de Unión es ganarle a la Lepra.