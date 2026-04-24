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Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Desde la Provincia indicaron que los niveles están controlados, aunque las condiciones climáticas serán clave

24 de abril 2026 · 11:19hs
La altura del Río Salado comienza a normalizarse

gentileza

La altura del Río Salado comienza a normalizarse
La altura del Río Salado comienza a normalizarse  

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La altura del Río Salado comienza a normalizarse

 

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realiza un seguimiento permanente y en tiempo real de los niveles de ríos y arroyos, con especial foco en la cuenca del río Salado. Luego del pico de 5,02 metros registrado el pasado martes 21 de abril en Recreo, este jueves 23 la altura descendió a 4,88 metros. En el caso del arroyo Cululú, el nivel bajó de 3,28 a 2,97 metros.

Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “este descenso se da porque el arroyo Cululú también se normalizó y bajó los niveles luego de un pico importante durante el fin de semana. Al tratarse de un cauce de respuesta rápida, aportó caudal al río Salado y generó la onda de crecida en Recreo”.

Por otro lado, Mijich señaló que para las próximas 72 horas se espera que el nivel se mantenga en torno a los 4,88 metros o continúe en descenso. Además, destacó que en gran parte de la provincia se registraron valores acumulados superiores a los 1.100 milímetros de precipitaciones, cuando el promedio anual es de 900 milímetros, lo que explica el repunte generalizado en la cuenca.

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La altura del Río Salado comienza a normalizarse

La altura del Río Salado comienza a normalizarse

Seguimiento permanente

Actualmente, los niveles en localidades como Tostado, San Justo, Emilia, arroyo Cululú y Recreo se mantienen por debajo de los umbrales de alerta. No obstante, la evolución de las condiciones meteorológicas en los próximos días será clave para sostener esta situación.

A una semana de la emisión de alertas por posibles desbordes difundidas en distintas aplicaciones —se reitera la importancia de informarse por canales oficiales—, la Provincia continúa con el monitoreo permanente a la espera de los aportes provenientes del norte santafesino, donde se registraron anegamientos importantes, especialmente en Villa Minetti.

Cabe recordar que la provincia cuenta con 35 estaciones telemétricas, distribuidas en todo el territorio santafesino, que registran en tiempo real (con frecuencia horaria) la evolución de ríos y arroyos, lo que permite anticipar escenarios en función del comportamiento del sistema hídrico.

Para ello, la Secretaría cuenta con personal técnico capacitado que, desde la Coordinación de Prevención Hídrica, elabora pronósticos y realiza mediciones en campo que brindan mayores certezas y respaldo para la toma de decisiones.

• LEER MÁS: El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

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