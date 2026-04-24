Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

En el cierre de la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, Unión superó a Neuquén y sacó una ventaja considerable sobre el Pingüino pensando en la revancha

Unión se impuso al Pingüino en condición de visitante por la ida de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Tal como estaba previsto se cerró la etapa de ida correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa Túnel Subfluvial, con saldo equilibrado para los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol (LPF). Arrancó con el triunfo de Universidad sobre Colón, mientras que Cosmos empató con Atlético Paraná, y Belgrano y Patronato no se sacaron ventaja. La jornada se completó con la victoria de Unión de Santa Fe en calidad de visitante sobre Atlético Neuquén Club.

Unión de Santa Fe se impuso a Neuquén como visitante por 3 a 1 bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca. Fue por los cuartos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial. Ahora, la serie se definirá en Santa Fe, cuando Neuquén visite al tatengue en busca de la remontada. Para el Pingüino el gol lo marcó Damián Migueles, mientras que para el Tate los hicieron Benavides, Cacciabue y Grecco de penal.

En el duelo entre equipos de la capital entrerriana, Belgrano y Patronato igualaron 0 a 0 en un encuentro disputado en cancha de Don Bosco que careció de emociones. La serie quedó abierta y se definirá en el estadio del Rojinegro.

Por su parte, Atlético Paraná empató 1 a 1 frente a Cosmos FC en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. El Decano se puso en ventaja con un gol de Marcos Rodríguez, pero el local alcanzó la igualdad a través de Luciano Pereira. La definición será la próxima semana en el estadio Pedro Mutio.

En el otro cruce disputado el miércoles, Universidad Nacional del Litoral se impuso 2 a 0 sobre Colón de Santa Fe con un doblete de Brian Giménez en el predio ubicado en la Colonia San José en el departamento Las Colonias.

Síntesis

Neuquén 1- Unión 3

Neuquén: Laureano González; Marcos Rosano, Mario Mosset, Leonel De Olivera, Carlos Zeballos, Luis Ibarra, Sebastián Arbitelli, Santino García, Lautaro Reynoso, Luciano Díaz, Tomás García Arnold, Emanuel Bender y Federicco Sangoy. DT: José Luis Mancuello.

Unión: Agustín Chávez; Felipe Zilli, Jesus Schabether, David Fernández, Santiago Zenclussen, Simón Bigot, Lucas Cacciabue, Juan Ignaccio Peralta, Máximo Ortíz Pajón, Agustín Benavídez y Tomás Torres. DT: Juan De Olivera.

Goles: Neuquén 1 (Damián Migueles) - Unión 3 (Agustín Benavidez, Lucas Caciabué y Dylan Grecco de penal)

Cambios: Esteban Rodríguez x Bender, Julián Gutiérrez x García Arnold, Damián Migueles x Reynoso y Alexis Miranda x Díaz (N); Marino Mosset x Fernández, Facundo Iacono x Benavidez, Nicolás Puebla x Peralta, Dylan Grecco x Bigot (U).

Amonestados: Carlos Lionel Jatón, Santino García y Luis Ibarra (N); Simón Bigot y Lucas Cacciabue (U).

Expulsado: Emanuel Graudi (N)

Cancha: Estadio Luis Renaud

Árbitro: Maximiliano Manduca