Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Por la 6° fecha del Apertura liguista, el puntero Colón se mide con Nobleza, y el nuevo escolta, La Perla, lo hará frente a Newell´s. En el ascenso, el puntero Santa Fe FC jugará con Loyola

Por la 6ª fecha del Apertura, el puntero Colón jugará frente a Nobleza de Recreo en el predio liguista.

El fútbol de los barrios no se detiene, ya que entre semana hubo acción con cotejos reprogramados de la tercera fecha, del cual todavía quedan algunos pendientes, este sábado 25 de abril, se disputará la sexta fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol.

En el predio Nery Pumpido, el puntero Colón, será anfitrión de Nobleza, mientras que el escolta, La Perla del Oeste, recibirá al duro Newell´s. Otros de los que están metidos en la cima del certamen, La Salle y Sanjustino, jugarán frente a Juventud Unida y Cosmos, respectivamente.

Así se jugará la 6° fecha del Polaca Burtovoy

Este sábado 25 de abril comenzará a disputarse una nueva jornada del fútbol grande de Santa Fe, la sexta fecha de la Copa Sanatorio Garay, puntualmente, donde el líder Colón recibirá en el predio Nery Pumpido a Nobleza, sitio en el que también jugarán Santa Rosa y Guadalupe, pero un rato más tarde para finalizar la jornada.

A partir de las 15.30 en el predio liguista, con el arbitraje Maximiliano Moya, se medirán el puntero Colón con Nobleza de Recreo. Tras haber ganado la protesta del partido ante Sportivo Guadalupe, La Perla del Oeste quedó como único escolta, y tendrá un duro compromiso cuando reciba a Newell´s de barrio Roma con el arbitraje de Joaquín Urbani. En el Coloso del Oeste, Sanjustino jugará con Cosmos (Ignacio Castellano) y en el Rodolfo Candioti, a la vera de la ruta nacional 11, La Salle Jobson visitará a Juventud Unida de Candioti (Rubén Fernández).

En el predio la Tatenguita, Unión de Santa Fe se medirá con Colón de San Justo (Ariel Correa); Náutico El Quillá lo hará con Nacional en Independiente de Santo Tomé (Juan Bonnin), Ateneo Inmaculada será anfitrión en el campo de deportes de la autopista de Academia Cabrera (Gastón Freyre), y en Colonia San José, Universidad lo hará con Ciclón Racing (Lucas Muga).

En el barrio de Ciudadela, con el arbitraje de Miguel Mesquida, que debutará en la máxima categoría liguista, Gimnasia y Esgrima enfrentará a Ciclón Norte de Cayastá. En el Alberto Garau, Las Flores II se cruzará con Independiente de Santo Tomé (Leandro Vivas). A las 20, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa se medirá con Sportivo Guadalupe bajo el control de Nicolás Mottier.

image En el Mauricio Martínez de Santo Tomé, Náutico El Quillá se medirá con Nacional. foto gentileza Ariel Maradona.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Colón de Santa Fe 12; La Perla del Oeste 11; Sanjustino y La Salle Jobson 10; Ateneo Inmaculada, Las Flores II, Ciclón Racing y Nobleza 8; Sportivo Guadalupe, Juventud Unida de Candioti, Colón de San Justo y Nacional 7; Unión e Independiente 6; Gimnasia y Esgrima 5; Academia Cabrera, El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Universidad del Litoral y Deportivo Santa Rosa 3.

Llega la fecha 5 en el ascenso liguista

Se avecina una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, este sábado se jugará la quinta fecha del Apertura 2026 de la Primera B, donde el líder Santa Fe será anfitrión de Loyola, mientras que los escoltas San Cristóbal y Vecinal Gálvez se recibirán a Floresta y a Nuevo Horizonte, respectivamente.

La programación es la siguiente: Los Canarios con Atlético Arroyo Leyes (Matías Pereyra), Los Piratitas con Banco Provincial (Iván Chazarreta), Defensores de Alto Verde con Los Juveniles (Facundo Benelli), Belgrano con Deportivo Agua (Leandro Rotela), Pucará con Defensores de Peñaloza (Oscar Loza), San Cristóbal con Floresta (Carlos Céspedes), Santa Fe con Loyola (Alejandro Aguilera), Vecinal Gálvez con Nuevo Horizonte (Gabriel Ibarra), El Cadi con El Pozo (Bruno Levatti) y Atenas con Don Salvador (Diego Sacco).

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Santa Fe FC 12; San Cristóbal y Vecinal Gálvez 10; El Cadi de Rincón, Nuevo Horizonte y Los Canarios 9; Banco Provincial 8, Atenas y Belgrano de Coronda 7; Pucará y Defensores de Alto Verde 6, El Pozo y Loyola 4; Los Juveniles y Los Piratitas 3, Don Salvador 2; Deportivo Agua y Floresta 1; Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 0.