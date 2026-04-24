Uno Santa Fe | Ovación | Torneo del Interior

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Por la 2° fecha del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby visitará a Jockey en Fisherton, y CRAI por el B, jugará en la Tortuguita frente al Paraná Rowing Club

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 09:54hs
Santa Fe Rugby tendrá un compromiso de fuste frente a Jockey en Fisherton.

Santa Fe Rugby tendrá un compromiso de fuste frente a Jockey en Fisherton.

Este sábado 25 de abril, el torneo más federal del país retomará la acción en lo que será la segunda fecha del Torneo del Interior A y la primera jornada de fase de grupos del TDI B. Vale destacar, que en lo que refiere al referato, Nerea Livoni, quien representa a la Unión de Rugby de San Luis, hará su debut como referee principal en este caso en la categoría B cuando Universitario de San Juan reciba a Tucumán Lawn Tennis. Los equipos de la Unión Santafesina de Rugby jugarán en condición de visitante; Santa Fe Rugby visitará a Jockey en Fisherton, y CRAI al Paraná Rowing Club en la Tortuguita.

Santa Fe Rugby y CRAI juegan de visitante

En lo que respecta al TDI A, la Zona 1 tendrá el televisado de la fecha entre Marista RC y Tucumán Rugby. El actual campeón buscará la primera victoria en esta edición mientras que el equipo tucumano intentará dar el golpe como visitante para conseguir su segundo triunfo en fila. Además, Mendoza RC hará de local ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, el otro club victorioso de la primera fecha.

En la Zona 2, habrá duelo de cordobeses entre Tala RC y Urú Curé, ambos ganadores en la primera fecha. Asimismo, CURNE y Estudiantes de Paraná intentarán cosechar su primera alegría. En la Zona 3, Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba será el segundo encuentro que cruce a clubes cordobeses, y a su vez también se enfrentan Jockey Club de Rosario y Santa Fe Rugby en Fisherton. En la Zona 4, Córdoba tendrá un tercer encuentro entre conjuntos de la ciudad cuando desde las 13, La Tablada enfrente a Jockey Club. Además, Duendes RC recibirá a Old Resian.

La escuadra conducida por Ignacio Carballo alistara a: Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta (h); Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Augusto Basso. Como suplentes estarán a disposición: Federico Cescut, Manuel Iturraspe, Gerónimo Paya, Lorenzo Peña, Gabriel Savino, Bautista Bejarano, Ramiro Giménez Melo y Lautaro Valentinuzzi.

image
Los Gitanos visitar&aacute;n al Paran&aacute; Rowing en la Tortuguita en el debut en el Interior B.

Los Gitanos visitarán al Paraná Rowing en la Tortuguita en el debut en el Interior B.

El TDI B tendrá su jornada inaugural con sus 16 equipos participantes divididos en cuatro grupos. Por la Zona 5, Cardenales recibirá a Natación y Gimnasia en un duelo de tucumanos, mientras que Paraná Rowing y CRAI se enfrentarán en la ciudad entrerriana. En la Zona 6, Universitario de San Juan y Tucumán Lawn Tennis serán testigos del debut de Nerea Livoni como referee principal, y en el duelo de marplatenses, Mar del Plata Club se verá las caras ante IPR Sporting.

El conjunto dirigido por Carlos Martín Matozzo formará con: José Canuto, Joaquín Beron y Ramiro Ibañez; Manuel Torres Jozami e Ignacio Parodi; Tomás Iturraspe, Pablo Ferreyra y Juan Sánchez; Justo González Viescas y Ramiro Del Sastre; Mateo Fauda, Justo Barcojo, Máximo Torres Jozami, Santiago Carreras y Genaro Giombi.

En la Zona 7, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca hará de local ante Liceo RC; y Los Tordos hará lo propio ante Huirapuca. En la Zona 8, Tigres RC de Salta, proveniente de las reválidas, jugará ante su gente ante Palermo Bajo, no así Jockey Club de Villa María que tendrá que viajar a Tucumán para enfrentar a Universitario.

Torneo del Interior A - 2° fecha

Jockey Club de Rosario vs. Santa Fe Rugby (16hs)

(Referee: Agustín Altabe – Cordobesa)

-Posiciones Zona 3: Jockey Club de Rosario y Santa Fe Rugby 5; Córdoba Athletic y Universitario de Córdoba 0.

Torneo del Interior B - 1° fecha

Paraná Rowing vs. CRAI (16hs)

(Referee: Sergio Alvarenga – Paraguay)

Torneo del Interior Santa Fe Rugby jornada
Noticias relacionadas
Solana Sierra avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid.

Solana Sierra ganó y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

Colapinto se mostró muy feliz y emocionado antes de la exhibición que brindará en Buenos Aires.

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Gianluca Prestianni recibió una durísima sanción.

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

Por la 6ª fecha del Apertura, el puntero Colón jugará frente a Nobleza de Recreo en el predio liguista.

Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Lo último

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia "un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años"

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Último Momento
Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia "un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años"

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Solana Sierra ganó y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

Solana Sierra ganó y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: Me emociona

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Ovación
Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: Me emociona

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"