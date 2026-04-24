Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Por la 2° fecha del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby visitará a Jockey en Fisherton, y CRAI por el B, jugará en la Tortuguita frente al Paraná Rowing Club

Este sábado 25 de abril, el torneo más federal del país retomará la acción en lo que será la segunda fecha del Torneo del Interior A y la primera jornada de fase de grupos del TDI B. Vale destacar, que en lo que refiere al referato, Nerea Livoni, quien representa a la Unión de Rugby de San Luis, hará su debut como referee principal en este caso en la categoría B cuando Universitario de San Juan reciba a Tucumán Lawn Tennis. Los equipos de la Unión Santafesina de Rugby jugarán en condición de visitante; Santa Fe Rugby visitará a Jockey en Fisherton, y CRAI al Paraná Rowing Club en la Tortuguita.

En lo que respecta al TDI A, la Zona 1 tendrá el televisado de la fecha entre Marista RC y Tucumán Rugby. El actual campeón buscará la primera victoria en esta edición mientras que el equipo tucumano intentará dar el golpe como visitante para conseguir su segundo triunfo en fila. Además, Mendoza RC hará de local ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, el otro club victorioso de la primera fecha.

En la Zona 2, habrá duelo de cordobeses entre Tala RC y Urú Curé, ambos ganadores en la primera fecha. Asimismo, CURNE y Estudiantes de Paraná intentarán cosechar su primera alegría. En la Zona 3, Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba será el segundo encuentro que cruce a clubes cordobeses, y a su vez también se enfrentan Jockey Club de Rosario y Santa Fe Rugby en Fisherton. En la Zona 4, Córdoba tendrá un tercer encuentro entre conjuntos de la ciudad cuando desde las 13, La Tablada enfrente a Jockey Club. Además, Duendes RC recibirá a Old Resian.

La escuadra conducida por Ignacio Carballo alistara a: Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta (h); Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Augusto Basso. Como suplentes estarán a disposición: Federico Cescut, Manuel Iturraspe, Gerónimo Paya, Lorenzo Peña, Gabriel Savino, Bautista Bejarano, Ramiro Giménez Melo y Lautaro Valentinuzzi.

image Los Gitanos visitarán al Paraná Rowing en la Tortuguita en el debut en el Interior B.

El TDI B tendrá su jornada inaugural con sus 16 equipos participantes divididos en cuatro grupos. Por la Zona 5, Cardenales recibirá a Natación y Gimnasia en un duelo de tucumanos, mientras que Paraná Rowing y CRAI se enfrentarán en la ciudad entrerriana. En la Zona 6, Universitario de San Juan y Tucumán Lawn Tennis serán testigos del debut de Nerea Livoni como referee principal, y en el duelo de marplatenses, Mar del Plata Club se verá las caras ante IPR Sporting.

El conjunto dirigido por Carlos Martín Matozzo formará con: José Canuto, Joaquín Beron y Ramiro Ibañez; Manuel Torres Jozami e Ignacio Parodi; Tomás Iturraspe, Pablo Ferreyra y Juan Sánchez; Justo González Viescas y Ramiro Del Sastre; Mateo Fauda, Justo Barcojo, Máximo Torres Jozami, Santiago Carreras y Genaro Giombi.

En la Zona 7, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca hará de local ante Liceo RC; y Los Tordos hará lo propio ante Huirapuca. En la Zona 8, Tigres RC de Salta, proveniente de las reválidas, jugará ante su gente ante Palermo Bajo, no así Jockey Club de Villa María que tendrá que viajar a Tucumán para enfrentar a Universitario.

Torneo del Interior A - 2° fecha

Jockey Club de Rosario vs. Santa Fe Rugby (16hs)

(Referee: Agustín Altabe – Cordobesa)

-Posiciones Zona 3: Jockey Club de Rosario y Santa Fe Rugby 5; Córdoba Athletic y Universitario de Córdoba 0.

Torneo del Interior B - 1° fecha

Paraná Rowing vs. CRAI (16hs)

(Referee: Sergio Alvarenga – Paraguay)