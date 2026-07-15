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El astrólogo que anticipó la semifinal de Argentina lanzó su pronóstico ante Inglaterra

Juan Cruz Sirius, quien se hizo viral por sus predicciones durante el Mundial 2026, analizó desde la astrología el duelo entre la Albiceleste y los ingleses y advirtió que será un partido de máxima tensión.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 13:02hs
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El astrólogo que anticipó la semifinal de Argentina lanzó su pronóstico ante Inglaterra

La previa del choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 suma todo tipo de condimentos. A la expectativa deportiva por un partido cargado de historia se agregó en las últimas horas la palabra de Juan Cruz Sirius, el astrólogo que ganó notoriedad durante la Copa del Mundo por acertar algunos pronósticos relacionados con la Selección.

Sirius había anticipado que Argentina llegaría a las semifinales del torneo y ahora publicó un extenso análisis astrológico sobre el encuentro del miércoles, aunque aclaró que se trata de una interpretación con ciertas limitaciones.

“Avanza Argentina, lo sostengo”

El astrólogo recordó que en los últimos años realizó diferentes predicciones vinculadas al seleccionado nacional.

“En 2022, meses antes del Mundial, predije que Argentina jugaría la final y días antes del partido con Francia pronostiqué el título”, señaló. También mencionó que en 2018 había anticipado que la Albiceleste no tendría un rendimiento competitivo en Rusia.

Sobre el actual Mundial, explicó que meses antes del inicio había señalado que Argentina tenía posibilidades de ubicarse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

“Avanza Argentina, lo sostengo”, había publicado antes del encuentro ante Suiza, duelo que terminó con clasificación del equipo de Lionel Scaloni a semifinales.

Un análisis con dos fuerzas en juego

Según Sirius, el recorrido argentino en este Mundial estuvo marcado por dos energías principales: Saturno y Júpiter.

“Saturno es un indicador de muchos contratiempos, obstáculos, sufrimiento y a veces frustraciones. Mientras que Júpiter es el planeta de los éxitos, la gloria y la épica”, explicó.

Para el astrólogo, esa combinación explicaría el camino de Argentina en la Copa del Mundo, con partidos sufridos pero también con momentos de protagonismo y resultados positivos.

Su mirada sobre Inglaterra

A la hora de analizar al rival, Sirius reconoció que no cuenta con todos los elementos que utiliza habitualmente para sus estudios.

“No tengo la hora rectificada de fundación de la Federación inglesa de fútbol ni tampoco la hora de nacimiento de su capitán, como sí tengo de la AFA y de Messi. Esto dificulta el pronóstico”, explicó.

De todos modos, sostuvo que Inglaterra presenta características similares a las de Argentina desde su interpretación astrológica.

Según detalló, el equipo dirigido por Thomas Tuchel cuenta con una influencia positiva de Júpiter, aunque también con una fuerte presencia de Saturno.

“Inglaterra tiene una fuerte presencia de Saturno, incluso en mayor medida que Argentina. Esto parece señalar que es difícil que Inglaterra salga campeón”, expresó.

Sin embargo, dejó una advertencia: “El tema es determinar si el golpe saturnino lo recibe en la semifinal o en la final”.

Una semifinal sin margen de error

Más allá de las predicciones y análisis externos, Argentina e Inglaterra se preparan para un partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Para Sirius, el duelo será equilibrado: “Muy parejo”, resumió al referirse al cruce entre dos selecciones que llegan con argumentos suficientes para quedarse con el boleto a la definición.

Mientras tanto, la Selección de Scaloni buscará que la única predicción válida sea la que ocurra dentro de la cancha: ganar y volver a disputar una final mundialista.

Argentina semifinal Inglaterra
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