Esteban Fainberg: "Apuntamos a avanzar en el juego pleno"

Hace algo más de un mes el rugby tiene permitido realizar entrenamientos bajo estrictos protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias, como así también los responsables de las carteras de deportes a nivel provincial y municipal. Por el momento las prácticas se basan en lo físico, con poco contacto con la pelota, y ello seguirá por un tiempo, hasta que las autoridades den el visto bueno. Igualmente, las gestiones para poder realizar entrenamientos más técnicos nunca se pararon.

"Tratando de llevar de la mejor manera posible estos casi cinco meses. Se van alternando las buenas y malas. Las buenas son los pequeños avances que tenemos, y las malas algunos retrocesos o demoras, o por ahí las decisiones generales para todos, pero que en algún sentido se podrían mejorar" explicó Esteban Fainberg.

El presidente de la Unión Santafesina de Rugby expresó en Radio Eme que "en nuestro caso en el rugby se dieron buenos avances en cuanto a la aplicación de los protocolos, estamos pidiendo un poco más de apertura en la práctica normal del deporte, pero las autoridades sanitarias y de la secretaría de deportes consideraron que hay que seguir esperando, y por eso se sigue trabajando básicamente en lo físico en los clubes".

"Obviamente que el entusiasmo se cae un poquito por parte de la gente porque llevamos un mes en esta situación. Pero estamos a la espera de que se pueda aprobar y podamos regresar al juego de a poco. Las expectativas están puestas en que a fines de año podamos divertirnos dentro de una cancha de rugby" señaló el dirigente proveniente del CRAI.

Patán Fainberg le dijo al programa deportivo de FM 96.3 que "la USR a esta pandemia la afrontó en diferentes aspectos. La parte deportiva, la salud de nuestra gente, y de cuidar que no pase nada en los clubes. Desde ese punto de vista hubo mucho respeto y respaldo de los clubes. En lo económico con los mismos problemas que tuvo la sociedad. La UAR en estos últimos meses brindó una ayuda a los clubes, y ahora está en carpeta hacerlo a las uniones".

Agregó que "la UAR se ocupó junto a las uniones de brindar una ayuda a los clubes para que puedan solventar sus cuestiones económicas. Después en el aspecto deportivo, hay que inyectar ánimo para que la gente mantenga sus ganas. En el medio hubo mucha actividad vinculada con la capacitación, donación de alimentos y sangre, que mantuvieron activos a los clubes. Desde la participación deportivo no alcanza, pero si desde lo espiritual".

1582020 f2 patan fainberg presidente usr.JPG El dirigente destacó que hay que esperar para volver a entrenar con normalidad. UNO Santa Fe

Más expresiones de Fainberg

"Obviamente que la pandemia ha afectado algunas ciudades de nuestra provincia de manera dispar. En el caso de las del sur provincial mucho más que lo que hemos sufrido, o algo el norte parecido a Rosario. La USR ha tenido la suerte de estar en zonas donde se ha trabajado muy bien en la prevención. No se han tenido casos, salvo un concejero de la USR que llegó de Europa allá por el mes de marzo, y todavía no estaba declarada. Después no hemos estado afectado en ningún club, en ese sentido por suerte muy bien", explicó el exvicepresidente de la Unión Santafesina de Rugby.

El excapitán general del CRAI señaló que "el próximo paso que se quiere dar como USR es poder llegar a septiembre con la posibilidad de ver en base a la evolución de la pandemia, y los que las autoridades sanitarias nos permitan, avanzar en el juego pleno como hemos visto que se está haciendo en otras partes del mundo. Lo que sea que se pueda hacer a nivel de competencia sea de Seven, de quince, de tocata, y todo lo que se pueda instrumentar, nosotros estamos preparados. Si se puede hacer algún torneo hacia fin de año; octubre, noviembre y diciembre, es bienvenido, y si no se puede, quedará todo preparado para jugar el año que viene". Agregó que "Habrá que tener una paciencia muy grande, porque estar todo un año sin jugar, y después no vamos a pretender que las cosas sean como antes, aunque habrá que hacer un gran laburo para adelante".

1582020 f3 patan fainberg presidente usr (1).JPG Fainberg señaló que la intención es jugar alguna competencia local. UNO Santa Fe

"Los protocolos son los mismos que uno tiene que cumplir cuando va a algún determinado lugar, es no aglomerarse, mantener distanciamiento, usar barbijo, cada uno con sus pertenencias sin usar lugares cerrados como vestuarios. Los jugadores tienen que ir cambiados al entrenamiento, y el baño es de uso individual. En ese sentido los clubes se han organizado por turnos, en espacios recreativos y a veces en los clubes, y se desarrolla con normalidad", destacó la autoridad máxima del rugby santafesino.

Por último, acerca de qué tipo de competencia se puede jugar, Fainberg remarcó que "Tenemos todas las ganas de hacer un torneo local, por el tiempo que sea y de manera competitiva, porque a todos nos gusta competir. Pero si no da para competencias, y tenemos que hacer encuentros lo haremos de ese modo, y si lo tenemos que hacer con mayores lo haremos así. Ojalá lo puedan hacer los juveniles y las infantiles. Estamos dispuestos a trabajar para todos, pero somos muy ovedientes de las normativas provinciales y municipales, y nos aguantaremos hasta el año que viene".