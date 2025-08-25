Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Estudiantes venció como local a Aldosivi 1-0 y de esta manera el Pincha es el único líder de la Zona A con 12 unidades

25 de agosto 2025 · 21:51hs
Estudiantes venció a Aldosivi y es el único líder en la Zona A.

Estudiantes venció a Aldosivi y es el único líder en la Zona A.

Estudiantes derrotó a Aldosivi por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El único gol de la noche fue convertido por el defensor Leandro González Pirez, a los 12 minutos de la primera etapa.

El Pincha es el único líder en la Zona A

Con el triunfo, el “Pincha” trepa a la cima de la zona A, con 12 puntos, mientras que Aldosivi permanece último en el grupo, con tres unidades, y en zona de descenso por tabla anual, en la que estaría jugando una final por la permanencia con Talleres.

En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Domínguez deberá visitar a Central Córdoba, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 17:00 horas, mientras que el “Tiburón” recibirá a Boca, el domingo 31 a las 14:30.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los tres minutos, con un cabezazo del defensor Yonathan Cabral desde el centro del área grande, que generó una buena tapada del arquero Fernando Muslera, sobre su poste izquierdo.

A los siete minutos, el extremo Tiago Serrago se fue mano a mano con Muslera por el costado derecho del área, aunque su remate al primer palo fue contenido por el guardameta uruguayo.

El único gol de la noche llegó a los 12 minutos de la primera mitad, con un centro bajo del extremo Edwuin Cetré que llegó al segundo palo, por donde se tiró para empujarlo al gol el defensor Leandro González Pirez.

En 24 minutos de la primera mitad, tras una serie de rebotes, el delantero Tobías Cervera remató de volea en el área chica, con un tiro potente pero centralizado, que fue detenido por Muslera.

Embed - ESTUDIANTES DERROTÓ a ALDOSIVI y es LÍDER de la Zona A | #Estudiantes 1-0 #Aldosivi | Resumen

Dos minutos después, Carrillo recibió un pase en profundidad de Medina y encaró al arquero Jorge Carranza, que se impuso en el mano a mano y detuvo el tiro con su pie derecho.

El “Pincha” se acercó al segundo gol a los 43 minutos, con un pase largo que habilitó a Cetré, sobre el punto del penal. El colombiano controló y sacó un buen zurdazo alto, que impactó en el travesaño.

Ya en la segunda mitad, a los 35 minutos, un centro desde la derecha del extremo Tiago Palacios llegó al segundo palo para Carrillo, que remató desviado desde el suelo.

En 38 minutos del complemento, Palacios volvió a desequilibrar por el costado derecho, pero hizo una jugada personal: enganchó hacia la izquierda y remató, con un tiro que se estrelló en el poste derecho de un Carranza inmóvil.

En el cuarto minuto de descuento, el extremo Tiago Palacios avanzó nuevamente por derecha y quedó mano a mano, pero su disparo impactó en el cuerpo del arquero de 44 años.

Estudiantes Aldosivi zona
Noticias relacionadas
banfield tuvo una notable reaccion y amargo a estudiantes

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

duelo de realidades opuestas entre banfield y estudiantes en el sur

Duelo de realidades opuestas entre Banfield y Estudiantes en el sur

Argentina se metió en cuartos de final de la Americup.

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano.

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Lo último

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Último Momento
Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación pública

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

Ovación
Azconzábal, por su pasado en Unión: El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas

Azconzábal, por su pasado en Unión: "El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas"

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Amor sin colores: un hincha de Unión llevó a su novia ¡de Colón! al 15 de Abril

Amor sin colores: un hincha de Unión llevó a su novia ¡de Colón! al 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

Policiales
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"