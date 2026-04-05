La nueva aplicación, que se puede descargar desde principios de mes, ofrece un crédito de regalo de $30.000 para quienes se registren antes del 30 de abril. El valor de la hora inicial será de $1.000 y el sistema busca "ordenar la ciudad".

Santa Fe digitaliza su estacionamiento medido: este lunes debuta el nuevo SEOM en las calles de la ciudad

El Nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) , una herramienta que apunta a modernizar y agilizar la movilidad en las zonas de mayor circulación vehicular de la ciudad, comenzará a regir este lunes en las calles de la capital provincial. El valor de la hora inicial será de $1.000.

Desde el 1° de abril, la nueva aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en dispositivos Android e iOS. Quienes la instalen y completen el registro recibirán un crédito de bienvenida de $30.000, válido hasta el 30 de abril, con el objetivo de facilitar la adaptación al sistema.

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Ordenamiento vehicular

El intendente Juan Pablo Poletti destacó que esta iniciativa se enmarca en uno de los ejes centrales de la gestión: “El ordenamiento de la ciudad”. En ese sentido, remarcó que el crecimiento del parque automotor y la concentración en el micro y macrocentro hacen necesario contar con herramientas modernas que optimicen el uso del espacio público, mejoren la rotación vehicular y aporten mayor organización.

El Nuevo SEOM permitirá no solo gestionar el estacionamiento de manera más ágil, sino que en una segunda etapa brindará información en tiempo real sobre la disponibilidad de dársenas, a partir de los datos que se recolecten durante las primeras semanas de funcionamiento.

En cuanto al esquema tarifario, se estableció un valor inicial de $1000 por hora, con incrementos en las horas siguientes, con el objetivo de fomentar la rotación en las zonas más demandadas.

Cómo descargar y registrarse

Para comenzar a utilizar el Nuevo SEOM, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la tienda de aplicaciones del celular (App Store o Play Store).

Buscar la app oficial “Nuevo SEOM” y descargarla.

Abrir la aplicación, elegir un método de ingreso, aceptar los permisos y completar el registro.