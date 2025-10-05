Estudiantes y Barracas Central le quieren arrebatar la punta a Unión

Estudiantes y Barracas Central se enfrentarán desde las 16.30 en La Plata, por la fecha 11, con la chance de sacarle la punta de la Zona A a Unión.

Este domingo desde las 16.30, Estudiantes de La Plata recibirá a Barracas Central en el estadio Jorge Luis Hirschi, en un duelo correspondiente al Torneo Clausura. Tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo y el empate reciente frente a Newell’s, el Pincha buscará un triunfo clave para volver a la cima de la Zona A.

El Torneo Clausura se presenta como la última oportunidad del equipo dirigido por Eduardo Domínguez para asegurar un lugar en competencias internacionales el próximo año. Sin embargo, las últimas seis presentaciones ligueras muestran un rendimiento irregular: dos victorias, un empate y tres derrotas , sumando apenas siete de los 18 puntos en juego. Pese a ello, Estudiantes se mantiene cerca de Unión y un triunfo le permitirá recuperar el liderazgo.

Por su parte, Barracas Central, que llegó a ocupar la primera posición en la Zona A tras un buen arranque, ha perdido impulso. Con un solo triunfo en seis partidos recientes y un empate ante Belgrano en un duelo marcado por polémicas decisiones del VAR, el equipo de Rubén Darío Insua buscará reencontrarse con su mejor versión y volver a pelear por la punta, manteniéndose en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

El encuentro no solo definirá posiciones en la tabla, sino que también será clave para que ambos equipos afiancen sus aspiraciones de cara a la recta final del torneo. Conocé las formaciones, el horario y dónde seguirlo en vivo para no perder detalle de este duelo decisivo.

Formaciones de Estudiantes y Barracas Central

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain o Gabriel Neves; Cristian Medina, Tiago Palacios, Fabricio Pérez o Alexis Castro: Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Ivan Tapia, Dardo Miloc; Facundo Mater, Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Gonzalo Morales. DT: Rubén Insúa.