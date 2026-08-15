Estudiantes y Gimnasia se vuelven a cruzar en un clásico platense con mucho en juego

El Pincha recibirá este sábado al Lobo en UNO, por el interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Medina necesita recuperarse, mientras que Gimnasia llega en plena levantada.

Estudiantes y Gimnasia protagonizarán este sábado una nueva edición del clásico platense. El encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 comenzará a las 16.45 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Alexander Medina afrontará el clásico después de una semana exigente. Estudiantes viene de empatar 1-1 ante Universidad Católica de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y, además, acumula dos derrotas consecutivas en el campeonato local .

El desgaste físico también genera interrogantes en el armado del equipo. Guido Carrillo llega con una importante carga de minutos, mientras que Tiago Palacios sufrió un golpe ante el conjunto chileno y Eric Meza también será evaluado hasta último momento.

Una de las posibilidades que maneja Medina es el ingreso de Joaquín Correa, quien podría ser titular por primera vez desde su regreso al club.

Gimnasia llega en plena levantada

La realidad del Lobo es diferente. Gimnasia consiguió tres victorias consecutivas en el Clausura y suma nueve puntos sobre los 12 disputados. Su último festejo fue un 2-0 frente a Barracas Central.

Ariel Pereyra también analiza variantes para visitar UNO. El entrenador evalúa modificar el esquema ofensivo y reforzar la mitad de la cancha. Germán Conti recibió el alta médica, aunque Juan Cruz Cortazzo tendría posibilidades de conservar su lugar.

En ataque, Agustín Auzmendi y Agustín Colazo pelean por ocupar la referencia ofensiva.

El partido tendrá además un condimento histórico: será el clásico platense oficial número 193. El último enfrentamiento fue el 15 de febrero de este año, cuando igualaron 0-0 en el Bosque. Estudiantes, además, acumula siete clásicos consecutivos sin perder ante Gimnasia.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios o Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Mateo Seoane o Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi o Agustín Colazo. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 16.45 .

TV: ESPN Premium.