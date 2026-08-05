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Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura

El Xeneize se impuso por 1-0 con gol de Santiago Ascacíbar, jugando como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó

5 de agosto 2026 · 22:15hs
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Boca venció a Estudiantes 1-0.

Boca venció a Estudiantes 1-0.

Boca derrotó a Estudiantes por 1-0, en un partido en el que un primer tiempo aceptable desde lo ofensivo y un complemento de control fueron suficientes para imponerse, y sumó su primer triunfo por el Torneo Clausura 2026 desde el regreso al banco de suplentes del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Boca ganó su primer partido en el Clausura

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol de la noche fue a través de la “ley del ex”, al haber sido convertido por el mediocampista Santiago Ascacibar en el único minuto de descuento de la primera parte.

Con la victoria, el equipo que fue local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, propiedad de Huracán, alcanzó el séptimo puesto de la zona A, con cuatro unidades, mientras que Estudiantes permanece tres puestos por detrás, con un punto menos.

En la cuarta fecha, el “Xeneize” será local de Vélez el sábado 9 de agosto desde las 19:15, mientras que el equipo que conduce Alexander Medina deberá visitar a Deportivo Riestra el mismo día, a las 14:45.

El primer acercamiento fue de Boca, a los cuatro minutos, con un centro desde la izquierda del lateral Lautaro Blanco que se cerró contra el segundo palo y generó la preocupación del arquero rival, aunque no tuvo destino de gol.

A los 13 minutos tuvo su primera llegada la visita, cuando un nuevo centro desde la izquierda de un lateral, en este caso Gastón Benedetti, habilitó la volea del volante Alexis Castro, que se fue desviada por el segundo palo.

Dos minutos después, el carrilero Eric Meza avanzó por derecha y puso un centro a media altura al primer palo, que el extremo Fabricio Pérez se llevó por delante y quedó en manos del guardameta Álvaro Montero.

A los 20 minutos, el delantero Joaquín Tobio Burgos encontró un huevo para llegar hasta el borde del área y sacar un remate bajo, que Montero desvió hacia un costado y le quedó al atacante Guido Carrillo, cuyo tiro al primer palo fue despejado por el arquero colombiano.

Boca no volvió a acercarse al área rival hasta los 29 minutos, con un disparo rasante desde la izquierda del enganche Tomás Aranda, que salió centralizado y a las manos del arquero Fabricio Iacovich.

Solo un minuto después, una volea desde afuera del área de Milton Delgado se fue muy cerca del primer poste, perjudicada por el efecto de su remate con el empeine, que hizo girar la pelota hacia afuera.

En 35 minutos del primer tiempo, Carrillo pudo controlar con el pecho y sacar un remate incómodo con la pierna derecha, que se hubiera metido por el ángulo de no ser por la providencial intervención de Álvaro Montero.

En el primer y único minuto de descuento del primer tiempo, un centro desde la derecha de Aranda llegó hasta la otra banda para que el lateral Lautaro Blanco busque el primer palo y habilite a Santiago Ascacibar, que definió de primera al gol ante su anterior club.

El segundo tiempo no tuvo llegadas de peligro hasta los 14 minutos, mediante un remate alto de Leonel Flores, desde adentro del área, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 27 minutos, un buen pase largo de Delgado dejó mano a mano a Flores, que quiso picar la pelota ante el achique de Iacovich pero erró su definición por el segundo palo.

Boca Estudiantes Clausura
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