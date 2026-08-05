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Boca buscará su primera victoria ante un agrandado Estudiantes en Parque Patricios

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, ya que el “Xeneize” aún no terminó el reacondicionamiento en el césped de “La Bombonera”.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 09:51hs
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Boca buscará su primera victoria ante un agrandado Estudiantes en Parque Patricios

Boca irá en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura este miércoles, cuando reciba a Estudiantes de La Plata en un partido postergado correspondiente a la segunda fecha.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que Boca aún no finalizó con el reacondicionamiento de "La Bombonera", y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro en un flojo momento, ya que todavía no pudo ganar en el Torneo Clausura, donde debutó con una dura goleada 3-0 en contra frente a Deportivo Riestra, mientras que en su última presentación igualó 2-2 en su visita a Newell´s.

En medio de estos partidos, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena consiguieron una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O´Higgins de Chile, para de esta manera evitar el que pudo haber sido su mayor papelón en las últimas décadas.

Estudiantes, por su parte, sumó tres puntos en lo que va del Torneo Clausura producto de la caída como local 2-0 ante Independiente y la goleada, también en La Plata, 3-0 sobre Defensa y Justicia.

El encuentro contará con la peculiaridad de que se disputará en la cancha de Huracán, debido a que "La Bombonera" se encuentra bajo trabajos de recuperación y resembrado del campo de juego.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido de Boca - Estudiantes

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Silvio Trucco
  • Hora: 19. TV: TNT Sports

Boca Estudiantes Ducó
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