Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes (RC) con la mira puesta en seguir arriba

La Lepra mendocina buscará recuperarse de la caída ante Sarmiento y defender el liderazgo de la tabla anual, mientras que el equipo cordobés intentará dar el golpe en Mendoza por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia será local este viernes frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Alfredo Berti necesita volver al triunfo luego de la derrota sufrida en Junín para seguir prendido en la pelea de la Zona B y conservar el liderazgo de la tabla anual.

El partido se disputará desde las 21.45 en el estadio Bautista Gargantini , contará con el arbitraje de Pablo Echavarría , tendrá a Fernando Espinoza en el VAR y será televisado por ESPN Premium .

Independiente Rivadavia quiere recuperarse en casa

La Lepra llega golpeada tras caer 2-1 frente a Sarmiento en la fecha pasada. Sin embargo, el equipo mendocino había comenzado el certamen con un empate sin goles ante Atlético Tucumán y una valiosa victoria sobre Huracán, resultados que le permiten mantenerse como líder de la tabla anual.

Con el desafío de los octavos de final de la Copa Libertadores cada vez más cerca, el conjunto de Berti buscará hacerse fuerte en Mendoza y sumar tres puntos que le permitan sostenerse en los primeros puestos.

Estudiantes va por el batacazo

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que tuvo un inicio de campeonato irregular. El elenco cordobés sorprendió con un triunfo en el debut frente a Tigre, pero luego sufrió una dura goleada ante Argentinos Juniors y viene de igualar sin goles frente a Banfield.

Ahora, el equipo conducido por Rubén Forestello intentará sumar por primera vez como visitante en el Clausura y llevarse un resultado positivo de una de las canchas más exigentes del torneo.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alessandro Riep, Iván Villalba, Sheyko Studer, Diego Crego; José Florentín, Leonel Bucca, Tomás Bottari; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estudiantes de Río Cuarto:Lucas Bruera; Agustín Quiroga, Juan Antonini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Siro Rosané, Francisco Romero, Gonzalo González; Mauro Valiente, Tomás González y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Hora: 21.45.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Bautista Gargantini.

TV: ESPN Premium.