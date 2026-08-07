Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes (RC) con la mira puesta en seguir arriba

La Lepra mendocina buscará recuperarse de la caída ante Sarmiento y defender el liderazgo de la tabla anual, mientras que el equipo cordobés intentará dar el golpe en Mendoza por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 07:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes (RC) con la mira puesta en seguir arriba

Independiente Rivadavia será local este viernes frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Alfredo Berti necesita volver al triunfo luego de la derrota sufrida en Junín para seguir prendido en la pelea de la Zona B y conservar el liderazgo de la tabla anual.

El partido se disputará desde las 21.45 en el estadio Bautista Gargantini, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, tendrá a Fernando Espinoza en el VAR y será televisado por ESPN Premium.

Independiente Rivadavia quiere recuperarse en casa

La Lepra llega golpeada tras caer 2-1 frente a Sarmiento en la fecha pasada. Sin embargo, el equipo mendocino había comenzado el certamen con un empate sin goles ante Atlético Tucumán y una valiosa victoria sobre Huracán, resultados que le permiten mantenerse como líder de la tabla anual.

Con el desafío de los octavos de final de la Copa Libertadores cada vez más cerca, el conjunto de Berti buscará hacerse fuerte en Mendoza y sumar tres puntos que le permitan sostenerse en los primeros puestos.

Estudiantes va por el batacazo

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que tuvo un inicio de campeonato irregular. El elenco cordobés sorprendió con un triunfo en el debut frente a Tigre, pero luego sufrió una dura goleada ante Argentinos Juniors y viene de igualar sin goles frente a Banfield.

Ahora, el equipo conducido por Rubén Forestello intentará sumar por primera vez como visitante en el Clausura y llevarse un resultado positivo de una de las canchas más exigentes del torneo.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alessandro Riep, Iván Villalba, Sheyko Studer, Diego Crego; José Florentín, Leonel Bucca, Tomás Bottari; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estudiantes de Río Cuarto:Lucas Bruera; Agustín Quiroga, Juan Antonini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Siro Rosané, Francisco Romero, Gonzalo González; Mauro Valiente, Tomás González y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Hora: 21.45.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Bautista Gargantini.

TV: ESPN Premium.

Independiente Rivadavia Estudiantes
Noticias relacionadas
Independiente Rivadavia superó 2-1 a Huracán.

Independiente Rivadavia superó a Huracán y consiguió su primer triunfo

Santa Fe Rugby visitará a Estudiantes de Paraná en el Parque Urquiza.

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

franco colapinto confirmo en redes sociales haber sufrido un robo en italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

chiqui tapia: me gustaria ser el presidente de la afa en el mundial 2030

Chiqui Tapia: "Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030"

Lo último

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Último Momento
Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Retomaron la búsqueda del joven desaparecido este jueves mientras practicaba kitesurf en El Chaquito

Retomaron la búsqueda del joven desaparecido este jueves mientras practicaba kitesurf en El Chaquito

Ovación
El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

Chiqui Tapia: Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030

Chiqui Tapia: "Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030"

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe