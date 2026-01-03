Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Estuvo cerca de jugar en Colón y ahora será refuerzo de Newell's

Franco García negoció y estuvo cerca de jugar en Colón. Y cuando parecía que se iba a quedar en San Martín de Tucumán, será refuerzo de Newell's

3 de enero 2026 · 18:44hs
Franco García estuvo cerca de Colón y ahora será refuerzo de Newells.

Prensa San Martín

Franco García estuvo cerca de Colón y ahora será refuerzo de Newell's.

El cordobés Franco García está próximo a convertirse en futbolista de Newell's. De último paso por San Martín de Tucumán, el delantero que negoció con Colón se encuentra con el pase en su poder, luego de que hace una semana acordó su salida de Cobresal, hasta ese momento propietario del futbolista de 28 años, tras una demanda que le inició ante la FIFA.

Franco García jugará en Newell's

La dupla Orsi y Gómez necesita reforzarse en el ataque y el delantero García es el primer jugador de campo que sería confirmado en las próximas horas como nueva cara del plantel para la temporada. Newell's informó el último viernes la contratación del arquero Gabriel Arias.

García había demandado a Cobresal ante la FIFA por una deuda en el pago de su opción de compra, pero desistió de la misma a partir de un acuerdo con el club chileno para que se pueda ir como agente libre. Así se rompió el contrato con la entidad trasandina hasta diciembre 2027.

San Martín de Tucumán contrató a García en 2025 a préstamo y pretendía retenerlo por otra temporada. Pero el futbolista, que inició su carrera en Racing de Córdoba, no se sumó este viernes a la pretemporada el Ciruja. El motivo es claro. Se encuentra muy avanzada su continuidad en Newell's y no seguirá en Tucumán.

