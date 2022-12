Un ex-Unión no lo dudó: "En Santa Fe tuve muchos minutos"

En tanto el "Gigante" de Arrecifes, experimentado piloto que pasó por la Fórmula 1 y ha conseguido varios campeonatos en Europa, uno en TC en 2006 y dos en TC 2000 en 2002 y 2010, será el primer piloto de la ciudad en competir en TC dentro del equipo, y manejará el Torino que deja el ya retirado Juan Martín Bruno, continuando con la atención en las plantas impulsoras de Ezequiel Giustozzi.

De esta forma, el Rus Med Team encara un 2023 con grandes expectativas y con un plantel de jerarquía en Turismo Carretera, ya que además de las incorporaciones de Ardusso y Fontana, tendrá también en sus filas al recientemente anunciado Nicolás Bonelli sobre un Ford, y a Christian Iván Ramos a bordo del Torino que ya manejó en 2022.

Equipo2.jpg El piloto de Las Parejas, desembarcó en el equipo rosarino con sede operativa en Arrecifes, para hacer frente a un desafiante 2023 para el TC. Gentileza Rus Med Team

El santafesino, Facundo Ardusso, aseguró que "ya puedo confirmar que soy piloto del RUS MED Team y estoy muy feliz. En los últimos días se generó esta posibilidad que veníamos hablando con Mauro Medina de poder hacer algo juntos en Turismo Carretera, y estoy sumamente agradecido tanto a él como a los sponsor del equipo y a los míos por confiar una vez más y poder continuar juntos. Ahora ya con muchas ganas de poder arrancar la temporada y comenzar a conocer más profundo a esta gran estructura en este tremendo Centro Integral para estar bien a gusto".

"En el poco tiempo que estuve, realmente sentí que hay un hermoso ambiente laboral y eso es importantísimo para poder generar un gran grupo de trabajo. Tengo toda la fe que vamos a poder armar un lindo equipo con mis compañeros de estructura, con los mecánicos, los ingenieros. los motoristas, y con Mauro que es el propietario y me une una amistad de hace mucho tiempo. Creo que se combinó todo para tener un gran arranque de año en 2023" destacó el volante oriundo de Las Parejas.

A su turno, Norberto Fontana manifestó que "me siento contento de poder anunciar que ya soy piloto Rus Med Team, por lo cual quiero agradecer a Mauro Medina, a todos los sponsor del equipo y míos que lo hicieron posible. Feliz de ser un arrecifeño que se suma a la estructura en la ciudad y esperando tener un buen 2023. La pasada temporada fue difícil porque tuve que hacer de todo en mi propia estructura, y eso no me permitía estar bien concentrado en la parte de piloto, y ahora estaré con menos responsabilidades y estaré más enfocado en la conducción. Sabemos que el Torino funciona bien y los autos del equipo también han tenido una buena performance, así que habrá que ir de menos a más, adaptarse lo mejor posible al auto y salir a buscar buenos resultados".