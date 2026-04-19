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¡Unión, es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

Unión dio una lección de básquet en el Malvicino. Fue 89 a 68 ante San Martín de Corrientes para abrochar la permanencia en la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 23:58hs
¡Unión, es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

Prensa Unión Básquet

No había margen de error y Unión lo jugó como lo que era: una final por la supervivencia. Mientras en Misiones el histórico Atenas de Córdoba intentaba una quimera ganando su partido, el equipo santafesino se encargó de apagar cualquier radio y concentrarse en lo suyo.

El resultado fue una actuación sólida, sin fisuras, que le permite a la ciudad dormir tranquila sabiendo que la Liga Nacional se queda en casa.

El partido: De la tensión a la fiesta en Unión

El arranque de Unión fue demoledor. Con un parcial de 29-18 en los primeros diez minutos, el equipo le mandó un mensaje directo a la visita: la salvación no se negociaba. Con una ofensiva fluida y un goleo repartido, el Tate fue desgastando a un San Martín que nunca encontró la fórmula para frenar la marea roja y blanca.

La progresión del marcador reflejó la madurez de un plantel que aprendió de los golpes de la temporada: Tras un segundo cuarto de control (45-36), el equipo no se relajó; en el tercer periodo, la ventaja se estiró a 13 puntos (62-49), asfixiando cualquier intento de remontada correntina. El último cuarto fue el de la liberación: un vendaval de básquet para cerrar el 89-68 definitivo.

El alivio de la salvación directa para Unión

El triunfo de Unión tuvo un daño colateral histórico. A pesar de los 27 puntos de Santiago Ferreyra para Atenas en su victoria ante Oberá, el "Verde" cordobés quedó sepultado en el puesto 18 por culpa de la contundencia tatengue. La serie de playout contra Argentino de Junín será para otros; Unión ya cerró su valija y renovó su pasaporte para la próxima temporada de la LNB.

El dato clave

La diferencia de 21 puntos en el marcador final no solo habla de la superioridad en la cancha, sino de la templanza mental de un grupo que supo manejar la presión de un estadio Malvicino que rugió como en las épocas más gloriosas.

Unión cumplió el objetivo. Sin milagros ajenos y con mérito propio, el básquet santafesino ratifica su lugar en la mesa de los grandes. Mañana será tiempo de pensar en el futuro, pero hoy, el grito es uno solo: ¡Unión es de Liga!

Unión Liga Nacional San Martín
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