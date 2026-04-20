Graves anegamientos en Villa Minetti tras las intensas lluvias

Cayeron más de 220 milímetros en pocas horas y la mitad de Villa Minetti resultó afectada. Hay evacuados y un amplio operativo para asistir a los vecinos

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron serios anegamientos en la localidad de Villa Minetti , donde distintos sectores quedaron bajo agua . Una de las imágenes más impactantes se observó en la plaza San Martín , donde se acumuló una importante cantidad de agua tras el temporal.

Villa Minetti es una ciudad de la provincia de Santa Fe, del departamento Nueve de Julio. Se encuentra a 425 km de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia

Según los registros, durante el domingo por la tarde cayeron cerca de 98 milímetros, mientras que en la mañana del lunes la cifra ascendió a unos 228 milímetros, en el marco de un fenómeno que afecta a gran parte del norte de la provincia de Santa Fe.

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La mitad de Villa Minetti con anegamientos por las lluvias

Hasta el momento, se contabilizan al menos 18 personas evacuadas y se estima que el 50% de la localidad se vio afectada por el ingreso de agua. Para contener la situación, se dispusieron cinco puntos de bombeo en zonas estratégicas.

El operativo incluye un trabajo articulado entre la Municipalidad, Bomberos Voluntarios, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la Secretaría de Recursos Hídricos y equipos de Protección Civil, además de personal de Salud y Desarrollo Humano que asisten a los vecinos damnificados.

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En este contexto, el senador provincial Raúl Gramajo advirtió sobre la gravedad del panorama y confirmó que se analiza solicitar la declaración de emergencia hídrica en la región.

“Hay una situación bastante complicada con el tema climático en Villa Minetti. Han llovido aproximadamente entre 220 y 240 milímetros en este evento”, sostuvo el legislador.

Además, remarcó el carácter excepcional de las precipitaciones acumuladas en los últimos meses: “Estamos llegando en cuatro meses a 1.000 milímetros, cuando la media anual en el departamento es de 800 milímetros”.

Gramajo también explicó que el comportamiento del agua agrava la situación, ya que ingresa desde el oeste, proveniente de Santiago del Estero. “Por suerte, están las defensas en Santa Margarita y Villa Minetti, que impiden un ingreso masivo”, indicó.

El problema no se limita a esta localidad. Según advirtió, hay zonas comprometidas cerca de la Ruta 13 y en áreas del departamento Vera, lo que refuerza el pedido de asistencia a nivel provincial.

“Vamos a pedir la emergencia por el problema hídrico. Ya hay evacuados y estamos en contacto con el gobierno provincial, que se comprometió a enviar recursos para paliar esta situación”, agregó.

Finalmente, el senador alertó sobre la continuidad de las lluvias en la región: “Son diluvios torrenciales que se repiten. Estamos bajo la influencia de un fenómeno que se adelantó en la zona”, concluyó.